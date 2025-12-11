GAP asegura que mejoraron tiempos de espera de taxis en aeropuerto tapatío

Ante las quejas de pasajeros y empresarios, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) aseguró que se mejoraron los tiempos de espera del servicio de taxis en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

En el marco de la Comisión Consultiva del Aeropuerto Internacional de Guadalajara que se realizó esta mañana, empresarios cuestionaron la deficiencia en el servicio de taxis, ya que pasajeros han tenido que esperar más de una hora por uno, principalmente en las horas pico.

“Cómo está el tema de los Ubers, cómo está el tema que parece que ha ido disminuyendo los tiempos, sin embargo, sigue siendo un gran reto al día de hoy y lo que viene con el tema del Mundial, sé que hay una nueva empresa que está dando servicio (de taxi) sin embargo, sigue siendo un reto y a veces hasta parece descortés para los visitantes, qué podemos hacer al respecto y qué avances va”, preguntó Luis Beas, vicepresidente de Coparmex Jalisco.

Cryshtian José Amador Lizardi, director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, explicó que están enfocados en mejorar la experiencia al pasajero y se están realizando diferentes estrategias y ofreciendo opciones con la incorporación de una nueva empresa que presta el servicio de transporte público, además de la eficiencia de las unidades que ya operan y la incorporación del suttle a la ciudad.

“En el corto plazo tenemos la ampliación de la flota que ya se tiene, la puesta en operación de una tercera empresa, los servicios diferenciados del suttle”, afirmó.

Aseguró que el servicio de taxis que se ofrece es competitivo, aunque reconoció que los tiempos de espera es un reto para la administración.

“Ha sido un tema multifactorial el tema de los tiempos, estábamos con una temporada de lluvia, con plenas obras y al final del desarrollo de estas obras habrá grandes beneficios que hoy estamos viviendo y a través de estas estrategias ha mejorado sin duda el tema de los tiempos y se irá viendo la mejora” , indicó.

El directivo añadió que la incorporación de otras empresas de plataformas como Uber y Didi para ofrecer el servicio de taxi está en manos de las autoridades y ellos respetarán los lineamientos que están establecidos.

“Hay ciertas condiciones que están enmarcas en la Ley para la prestación del servicio terrestre, nosotros podemos coadyuvar con la autoridad, pero depende de un cumplimiento normativo, de un precepto de ley para la prestación del servicio”, dijo.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara cuenta con una flota de más de 820 unidades en las tres empresas que ofrecen el servicio de taxi y 20 que ofrecen el servicio de shuttle.

Lee también: Pablo Lemus viaja a CDMX para la reunión nacional de seguridad

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB