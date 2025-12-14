Chatbot Violeta: El C5 Jalisco orienta a mujer en situación de riesgo

Como resultado de una estrategia coordinada entre el C5 Escudo Jalisco, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), y la estrategia Pulso de Vida, se logró brindar atención inmediata y resguardo seguro a una mujer que se hallaba en una situación de riesgo.

El Gobierno de Jalisco informó que fue una operadora del C5 Escudo Jalisco quien recibió la activación de un ChatBot del Centro de Justicia para las Mujeres, lo que permitió iniciar de manera inmediata el protocolo de atención.

La mujer fue agredida verbalmente por su expareja

"Mediante la comunicación directa con la usuaria, desde C5 se confirmó que se encontraba en una situación de agresión verbal por parte de su expareja sentimental, quien intentaba obligarla a irse con él", dijo el organismo de videovigilancia a través de un comunicado.

Como parte de las acciones de protección, añadió, se activó la célula operativa de Pulso de Vida, la cual orientó a la usuaria para resguardarse en una tienda identificada como Punto Seguro.

De manera paralela se avisó a la Comisaría de Guadalajara y se mantuvo contacto permanente con la reportante, para conocer su estado y ubicación.

"Desde el área de monitoreo de C5 Escudo Jalisco se implementó un cerco virtual mediante las cámaras de videovigilancia, lo que permitió dar seguimiento a la atención del evento, para verificar el arribo de personal de la División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres (DEAViM)", explicó el organismo en el comunicado.

La mujer recibió acompañamiento tras la agresión

Tras la intervención de las autoridades, la usuaria recibió acompañamiento para abordar transporte público y trasladarse de manera segura a su domicilio. Asimismo, manifestó que continuará con el proceso legal ante la autoridad correspondiente.

El chatbot del CJM Jalisco se llama VIOLETA, es una herramienta de WhatsApp (número 33-1415-1002) disponible 24/7 para mujeres en situación de violencia, que ofrece orientación, información sobre los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) y, en emergencias, puede generar alertas al C5 para enviar ayuda inmediata, activando el "Código Violeta". Funciona enviando un mensaje y seleccionando opciones como "Estoy en riesgo" para compartir ubicación y recibir apoyo de emergencia o información sobre servicios.

¿Cómo funciona "Violeta"?

* Guarda el número: Agrega el 33-1415-1002 a tus contactos de WhatsApp.

* Envía un mensaje: Inicia una conversación enviando "Hola" o cualquier texto.

* Elige una opción: Elige entre:

* Estoy en riesgo: Comparte tu ubicación GPS, nombre y datos básicos para que el C5 actúe y te asigne un Centro de Justicia cercano.

* Quiero denunciar: Te guiará sobre los requisitos para denunciar.

* Servicios de los CJM: Información sobre apoyos psicológicos y legales gratuitos.

* Ubicación de sedes: Te muestra el CJM más cercano.

¿Para qué sirve el chatbot “Violeta”?

* Atención inmediata: En riesgo, puede activar una respuesta de seguridad.

* Orientación: Ofrece información sobre recursos y servicios disponibles.

* Acceso fácil: Usa WhatsApp, una plataforma muy accesible para todas las mujeres.

•Confidencialidad: Proporciona un espacio seguro para buscar ayuda.

