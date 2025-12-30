Este martes 30 de diciembre, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) vuelve a despertar con un ambiente fresco. Al igual que en jornadas previas, las condiciones climáticas se mantendrán estables durante la mayor parte del día. Conoce los detalles a continuación.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que en Jalisco se espera un cielo medio nublado, con lluvias aisladas y un ambiente fresco a templado por la mañana, siendo muy frío en zonas serranas. Durante la tarde, se estima un ambiente de cálido a caluroso. Se prevé viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

De acuerdo con un pronóstico extendido emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, desde ayer y hasta mañana la interacción del frente frío número 25 con un río atmosférico favorecerá cielo nublado a medio nublado en la metrópoli.

Para hoy se espera viento de moderado a fuerte durante el día, con rachas desde el mediodía y que se extenderán hasta la noche.

Se prevé que la temperatura mínima durante la noche sea de 12 °C y que la máxima durante el día alcance los 25 °C. El pico de mayor calidez se presentará entre las 13:00 y las 18:00 horas. Además, no hay probabilidades significativas de lluvia.

Por otro lado, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara advierten que la calidad del aire se mantendrá en un nivel regular, por lo que recomiendan a la población reducir las actividades prolongadas al aire libre.

Clima nacional

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este día el frente frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán y mantendrá interacción con una vaguada en altura, lo que ocasionará lluvias en varios estados del país.

Pronóstico de lluvias para hoy:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan) y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve (durante la mañana): cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora y Durango (oeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

