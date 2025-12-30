Este martes 30 de diciembre, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) vuelve a despertar con un ambiente fresco. Al igual que en jornadas previas, las condiciones climáticas se mantendrán estables durante la mayor parte del día. Conoce los detalles a continuación.En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que en Jalisco se espera un cielo medio nublado, con lluvias aisladas y un ambiente fresco a templado por la mañana, siendo muy frío en zonas serranas. Durante la tarde, se estima un ambiente de cálido a caluroso. Se prevé viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.De acuerdo con un pronóstico extendido emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, desde ayer y hasta mañana la interacción del frente frío número 25 con un río atmosférico favorecerá cielo nublado a medio nublado en la metrópoli.Para hoy se espera viento de moderado a fuerte durante el día, con rachas desde el mediodía y que se extenderán hasta la noche.Se prevé que la temperatura mínima durante la noche sea de 12 °C y que la máxima durante el día alcance los 25 °C. El pico de mayor calidez se presentará entre las 13:00 y las 18:00 horas. Además, no hay probabilidades significativas de lluvia.Por otro lado, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara advierten que la calidad del aire se mantendrá en un nivel regular, por lo que recomiendan a la población reducir las actividades prolongadas al aire libre.De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este día el frente frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán y mantendrá interacción con una vaguada en altura, lo que ocasionará lluvias en varios estados del país.Pronóstico de lluvias para hoy:Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste).Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan) y Chiapas.Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Yucatán.Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo y Tlaxcala.Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.Probabilidad de caída de nieve o aguanieve (durante la mañana): cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora y Durango (oeste).Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB