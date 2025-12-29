La Fiscalía de Jalisco informó que hasta el momento suman tres personas fallecidas (2 en el lugar y 1 femenina menor de edad en un hospital) por la balacera ocurrida en la calle Topacio en la Colonia Santa Eduwiges.

Las víctimas son un escolta, un comerciante del Mercado de Abastos y la hija de éste.

La dependencia detalló que cuatro escoltas resultaron lesionados de bala (1 de ellos en condición grave de salud). Asimismo se está verificando la identidad de los escoltas.

La Fiscalía de Jalisco añadió que se encuentra ya realizando las investigaciones pertinentes, lo que implica que la circulación peatonal y vehicular en la zona estará restringida algunas horas más.

Esta mañana se registró una fuerte balacera en las inmediaciones de una plaza comercial ubicada en el municipio de Zapopan. Los hechos se registraron en el cruce de calle Brillante y avenida Topacio, en la colonia Santa Eduwiges.

De acuerdo con los reportes, la balacera duró más de 10 minutos y al menos dos camionetas tipo RAM presentan varios impactos de bala en el sitio junto a un Lamborghini Urus, un vehículo tipo superdeportivo.

De manera preliminar se informa de un ataque a una persona conocida como "El Prieto" (Alberto), personaje conocido en el Mercado de Abastos.

La fuerte balacera provocó pánico entre los vecinos, a los que se les alertó no salir de sus viviendas.

Al sitio arribó personal de la Fiscalía de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones junto a la Guardia Nacional y personal de la Policía de Zapopan para el resguardo del lugar.

