La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó los resultados obtenidos en la semana del 22 al 28 de diciembre. A continuación un resumen de los hechos más destacados.

En la colonia Moderna se realizó la captura de José Alfredo "N" de 50 años de edad por haber asaltado a un ciudadano y hurtado su celular tras amenazarlo con un cuchillo.

En la colonia Colinas de Independencia, se detuvo a Luis Antonio "N" de 19 años de edad por haber robado dinero en efectivo a una mujer tras amagarla con un machete en compañía de un complice.

En la colonia Libertad, se detuvo a Benjamín "N" luego de un reporte del operativo "Negocio en contacto" tras haber presuntamente robado una tienda de conveniencia amagando a la empleada con un cuchillo.

En la misma colonia anterior, se capturó a Mario Alberto "N" de 42 años de edad tras ingresar a una escuela e intentar robarse una pantalla y dos bicicletas.

En la colonia Arcos Vallarta, se detuvo a Guillermo Esaú "N" de 40 años de edad y Yahaira Estefanía "N" de 19 años por haber sustraído por la fuerza tres bicicletas de una estación del servicio Mi Bici.

Con el operativo navideño de la Policía de Guadalajara del grupo Tedax se aseguraron 20 kilos de pirotecnia en el tianguis del Campesino en la Colonia Cantarranas.

En la colonia San Juan de Dios, se detuvo a Teofilo "N" de 42 años de edad por haber agredido a un ciudadano tras verterle gasolina y prenderle fuego.

En González Gallo y Héroes Ferrocarrileros se detuvo a Justin Gael "N" tras una persecución luego de que el sujeto mostrara una presunta arma de fuego. Los oficiales repelieron la agresión y el sujeto perdió el control de vehículo por lo que logró ser capturado. Tras la revisión conforme a protocolo se le aseguró un revolver con un tiro útil.

En la colonia Laura Apodaca, se detuvo a Daniel de Jesús "N" de 20 años luego de portar un arma de fuego con diversos cartuchos útiles.

