Corte de agua en Tlajomulco: alternativas para almacenar agua ante la suspensión temporal

Ante la suspensión temporal del servicio de agua potable en Tlajomulco de Zúñiga, muchas familias buscan maneras prácticas de asegurar suficiente agua para las necesidades esenciales del hogar. El corte programado, previsto por trabajos de mantenimiento en la infraestructura del sistema del SIAPA, afectará diversas zonas del municipio y podría extenderse por varias horas, por lo que se recomienda tomar previsiones anticipadas.

Organización familiar durante el corte

La coordinación entre los integrantes del hogar es clave para enfrentar la falta de agua. Planificar con anticipación cómo se distribuirá el recurso durante la suspensión reduce el estrés y permite priorizar lo indispensable.

Planificación del uso diario de agua

Antes de que se corte el suministro, es útil estimar cuánta agua se necesita al día y distribuirla según las actividades esenciales: cocinar, higiene personal y limpieza mínima. Esto ayuda a administrar las reservas de forma eficiente y evitar escasez inesperada.

Durante la ausencia de agua, lo más importante es destinar el líquido a aquello que no puede postergarse. La preparación de alimentos, el lavado de manos y la higiene básica deben tener prioridad respecto a tareas menos urgentes, como lavar pisos o ropa.

Reutilización de agua (agua gris) de forma segura

El agua utilizada en actividades como el lavado de frutas puede reutilizarse siempre que no contenga residuos peligrosos o químicos agresivos. Este tipo de agua gris puede emplearse, por ejemplo, para descargar inodoros o limpiar superficies, siempre con cuidado para evitar riesgos sanitarios.

Además de las opciones dentro del hogar, existen medidas colectivas que pueden apoyar a las familias durante la suspensión del servicio.

Abastecimiento mediante pipas autorizadas

El Gobierno Municipal pondrá a disposición servicio gratuito de pipas de agua para atender a las colonias afectadas por el corte programado de SIAPA. Los vecinos pueden solicitar este apoyo a través de la plataforma Conec-Tlajo o comunicándose al teléfono de atención ciudadana 33 3283 4400, extensiones 4202 y 4226.

Medidas preventivas antes del corte

Prepararse antes de que se interrumpa el servicio reduce el impacto en las actividades diarias.

Una vez que se tiene certeza de la suspensión del suministro, es recomendable llenar tinacos, cisternas y recipientes limpios, además de revisar que estén bien tapados para evitar contaminación. También puede ser útil adelantar tareas que requieran mayores cantidades de agua, como lavado de ropa o limpieza profunda.

Al confirmarse la fecha del corte, conviene cerrar llaves de paso para evitar fugas y comenzar a usar el agua de forma controlada desde ese momento, en lugar de esperar a que el suministro se interrumpa. Esto ayuda a conservar la reserva para lo más importante.

Productos básicos que conviene tener en casa

Contar con garrafones, cubetas con tapa, gel antibacterial, toallitas húmedas, desinfectantes y filtros de agua facilita la gestión del recurso durante la ausencia temporal de suministro. Tener estos elementos a mano prepara mejor al hogar para enfrentar el corte sin contratiempos.

Frente a la suspensión temporal del servicio de agua en Tlajomulco, estas alternativas se presentan como opciones funcionales que ayudan a enfrentar la escasez inmediata y, al mismo tiempo, fomentan un uso más responsable del recurso hídrico en el hogar.

