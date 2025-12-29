¿Qué documentos se necesitan para tramitar la tarjeta Al Estilo Jalisco?

A partir del 12 de enero de 2026, las y los tapatíos podrán realizar el pre registro para obtener la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco", la cual concentrará todos los servicios públicos, financieros y apoyos sociales que otorga el gobierno local, incluido un descuento para que los pasajes del transporte público cuesten 11 pesos, en lugar de 14.

Según informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, esta herramienta se encuentra respaldada por VISA y los tarjetahabientes podrán utilizar este medio para depositar y retirar dinero, pagar servicios, realizar compras en línea, ahorrar con un rendimiento anual de 10 por ciento y, próximamente, acceder a créditos, así como recibir remesas con tasas preferenciales.

Con esta tarjeta de débito, única en su tipo a nivel nacional, las autoridades apuestan por la inclusión financiera, pues destaca que es gratuita y no cobrará anualidad.

Para obtener la tarjeta se habilitó el portal https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#registro.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

El primer paso es acceder al sitio oficial para el pre registro e ingresar tus datos. Posteriormente, recibirás un correo con la información y comprobante de cita. Cuando llegue el día, deberás asistir a la cita en el módulo asignado con la documentación requerida.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

Para solicitar la tarjeta será necesario reunir los siguientes documentos:

Imagen de INE por ambos lados.

Imagen de acta de nacimiento.

CURP.

Correo electrónico.

Teléfono celular personal.

El certificado de discapacidad y certificado de estudios son documentos opcionales.

A los módulos la población en general deberá asistir con el comprobante de cita y una copia de la INE.

En el caso de los beneficiarios de los programas de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, además de estos papeles también deberán presentar la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y la tarjeta actual del programa para intercambiarla.

Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.

