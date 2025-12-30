Crece el número de operadores en el servicio de atención de 911

Para fortalecer el sentido de pertenencia institucional y el compromiso con la atención oportuna, profesional y humana de las emergencias, C5 Escudo Jalisco concluyó el proceso de capacitación integral para 11 operadores de nuevo ingreso al sistema 911.

En un comunicado se informó que la capacitación brindada por parte de supervisores y especialistas de C5 Escudo Jalisco a los nuevos elementos operativos, correspondió a las Fases I, II y III de Operador Interviniente 911.

Durante dicho periodo, las y los nuevos operadores desarrollaron habilidades clave para el manejo adecuado de la voz, la contención de situaciones emocionales y la atención de llamadas relacionadas con los primeros auxilios vía telefónica.

Como parte del programa formativo, el personal fue instruido en el uso del Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una herramienta fundamental para la correcta clasificación y canalización de los reportes.

Con la incorporación de estos nuevos elementos operativos y el constante reforzamiento del área de atención a emergencias, el C5 Escudo Jalisco refrenda su compromiso con la profesionalización permanente como eje clave para fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar un servicio cada vez más eficiente, empático y confiable para la ciudadanía.

