Obras en Adolf B. Horn registran avance del 80%; ¿cuándo estará lista la avenida?

La Dirección General de Obras Públicas de Tlajomulco presentó un balance actualizado de las intervenciones viales más importantes que se desarrollan en el municipio durante este año.

Las obras estratégicas muestran avances significativos y cuentan con fechas de conclusión claras, lo que permitirá mejorar la movilidad y reforzar la conectividad metropolitana.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, informó que la rehabilitación integral de la avenida Adolf B. Horn, una de las obras más complejas y prioritarias del año, registra un avance cercano al 80 por ciento y quedará concluida a finales de enero.

Esta intervención, realizada en conjunto con el Gobierno del Estado, incluye la instalación de un colector pluvial, la red sanitaria y nuevos carriles de concreto hidráulico, lo que ya ha permitido disminuir el congestionamiento vial.

El funcionario destacó que todas estas obras viales, algunas de ellas ejecutadas en coordinación con el Gobierno de Jalisco, garantizarán una mejor movilidad y mayor seguridad para conductores, usuarios del transporte público y peatones.

“Por ejemplo, en la carretera a El Zapote ya contamos con un nuevo ingreso sur que está siendo utilizado por el aeropuerto. La carretera a Chapala ya fue modernizada por el Estado y nosotros, con nuestro tramo en Adolf B. Horn, realizamos también la intervención transversal que es la carretera a El Zapote. Esta es una de las inversiones más grandes que tenemos; ya estamos al 98 por ciento y estimamos terminarla en los últimos días de diciembre”, explicó.

El director de Obras Públicas detalló que la obra contempla mejoras como nueva iluminación, banquetas en tramos donde no existían y la rehabilitación total de la superficie de rodamiento, a fin de garantizar mayor seguridad y durabilidad.

Asimismo, el municipio continúa consolidando el programa de intervención de vialidades en pueblos tradicionales, con obras recientemente entregadas en La Teja, Santa Cruz de la Loma, Buenavista, Santa Cruz del Valle —en las calles Hidalgo y Ramos Millán—, Santa Cruz de las Flores, entre otras delegaciones. Estas acciones buscan dignificar zonas históricas que durante años no habían recibido mantenimiento estructural.

El Dato

Avenida Adolf B. Horn: 80 % de avance; fecha estimada de conclusión: finales de enero.

80 % de avance; fecha estimada de conclusión: finales de enero. Carretera a El Zapote: 98 % de avance; terminación prevista: finales de diciembre.

98 % de avance; terminación prevista: finales de diciembre. Alcances de las obras: colector pluvial, red sanitaria, carriles de concreto hidráulico, nueva iluminación, banquetas y renovación total de la superficie de rodamiento.

colector pluvial, red sanitaria, carriles de concreto hidráulico, nueva iluminación, banquetas y renovación total de la superficie de rodamiento. Pueblos tradicionales intervenidos este año: La Teja, Santa Cruz de la Loma, Buenavista, Santa Cruz del Valle, Santa Cruz de las Flores, entre otros.

La Teja, Santa Cruz de la Loma, Buenavista, Santa Cruz del Valle, Santa Cruz de las Flores, entre otros. Objetivo municipal: modernizar vialidades clave y dignificar zonas históricas con intervenciones de largo plazo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB