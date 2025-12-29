Al inicio de la semana, el peso mexicano muestra un ligero retroceso frente al dólar estadounidense; sin embargo, el tipo de cambio logra mantenerse por debajo de la barrera de los 18 pesos por unidad.

De acuerdo con Bloomberg, sitio especializado en información financiera, a las 6:59 horas (tiempo del Centro de México) de este lunes 29 de diciembre, el tipo de cambio spot se ubica en 17.92 pesos por dólar, lo que representa una depreciación diaria de 0.07% para la moneda nacional.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece para hoy un tipo de cambio de 17.9042 pesos.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 29 DE DICIEMBRE DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.60 Banco Azteca 16.85 18.49 Banorte 16.65 18.25 BBVA 16.84 18.37 Banamex 17.33 18.33 Scotiabank 16.00 19.00

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg

