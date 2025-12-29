Gabriela Cárdenas destaca aumento histórico al presupuesto educativo en Jalisco

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas Rodríguez, dio a conocer que Jalisco fortalecerá su compromiso con la educación al destinar un incremento de 8.96 por ciento en el presupuesto educativo para el ejercicio fiscal 2026.

La legisladora señaló que este aumento consolida una inversión histórica en el sector, al posicionar a la educación como uno de los pilares del desarrollo social y económico de la entidad y subrayó que, para Jalisco, la educación es una herramienta clave para combatir la pobreza, disminuir las desigualdades y fomentar la movilidad social.

De acuerdo con el comparativo presupuestal 2025–2026, el gasto destinado a educación pasará de 51 mil 283 millones de pesos a 55 mil 876 millones, lo que representa un aumento superior a 4 mil 593 millones de pesos.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado, Cárdenas Rodríguez destacó que esta asignación coloca a Jalisco entre las entidades que otorgan mayor prioridad presupuestal a la educación a nivel nacional.

Afirmó que la estrategia estatal contrasta con el escenario federal, donde —dijo— la política educativa ha estado marcada por controversias internas, cuestionamientos a los contenidos escolares y la ausencia de una ruta clara para la continuidad de programas estratégicos.

“Mientras a nivel nacional el debate se ha centrado en confrontaciones ideológicas, en Jalisco la prioridad ha sido invertir en infraestructura, respaldar a las familias y fortalecer a las escuelas con programas que impactan directamente en las comunidades educativas”, sostuvo.

Entre las acciones impulsadas en la entidad mencionó programas como Recrea (Educando para la Vida), Listo Jalisco, Escuelas de Tiempo Completo, Educación Incluyente, Becas y Jalisco con Estrella, enfocados en la permanencia escolar, el acompañamiento educativo y el fortalecimiento del aprendizaje, así como una mayor coordinación con docentes y municipios.

Asimismo, reiteró que el modelo educativo jalisciense está orientado al desarrollo del pensamiento crítico, las habilidades para el futuro, así como al impulso de la cultura, el deporte y la tecnología.

En ese contexto, destacó que Jalisco avanza hacia un modelo propio de escuelas de tiempo completo, con características únicas en el país, a diferencia de la federación, donde este esquema fue eliminado.

La diputada precisó que una parte del incremento presupuestal se destinará a infraestructura educativa, con una inversión superior a 3 mil 500 millones de pesos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles en todo el estado.

Además, se contempla una asignación adicional de 548 millones de pesos para la Universidad de Guadalajara, recursos que se aplicarán en infraestructura para mejorar instalaciones, ampliar espacios académicos y fortalecer la docencia, la investigación y la formación profesional.

Finalmente, Gabriela Cárdenas subrayó que la defensa de la educación debe traducirse en decisiones presupuestarias concretas. “La educación no se protege con ideología, sino con presupuesto, infraestructura y respeto a la comunidad educativa. En Jalisco, eso se está haciendo”, concluyó.

