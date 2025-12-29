De acuerdo con la actualización realizada hoy lunes 29 de diciembre al programa Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Jalisco cuenta con uno de los supermercados más caros de todo el país. Para el caso de nuestro estado, la comparativa se realiza junto a territorios como Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El monitoreo se realizó del 15 al 19 de diciembre.

El precio de la Canasta Básica en dicho periodo osciló entre un máximo de $950 pesos y un mínimo cercano a los $750 pesos. El límite acordado por parte de la Profeco es de $910 pesos para los 24 productos.

Cabe destacar que las cantidades que integran la Canasta Básica se calcularon considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dividiendo la cantidad total de habitantes entre los hogares censales (126’014,024 habitantes/35’219,141 hogares censales).

¿Cuál es el supermercado más caro de Jalisco, según la Profeco?

El Walmart ubicado sobre avenida Vallarta #5455 en la colonia colonia Residencial La Estancia en Zapopan es el supermercado más caro de todo Jalisco y de todo México. El precio ofertado para los 24 productos de la Canasta Básica fue de $947.80 pesos.

ESPECIAL / PROFECO

Además de este establecimiento, entre los negocios con precios más altos según la Profeco se encuentran el Bodega Aurrera de Tacubaya en Ciudad de México, el Ley Vado del Río en Sonora y el Bodega Aurrera en Villahermosa.

