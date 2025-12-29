Habrá suspensión temporal del servicio de agua potable en colonias de Tlajomulco

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realizará trabajos de mantenimiento programado en la infraestructura hidráulica del sistema Chapala–Guadalajara, lo que ocasionará la suspensión temporal del servicio de agua potable en zonas de Tlajomulco que dependen de esta fuente de abastecimiento.Derivado de estas labores, el SIAPA suspenderá temporalmente el suministro de agua en bloque hacia las plantas potabilizadoras municipales Planta No. 5 y Planta El Zapote, lo que podría generar falta de servicio o baja presión en diversas colonias de Tlajomulco.El organismo operador informó que los trabajos se llevarán a cabo el próximo sábado 3 de enero, a partir de la 01:00 horas, con una duración aproximada de 13 horas y un proceso de recuperación gradual del servicio una vez concluidas las maniobras.Ante esta situación, el Gobierno de Tlajomulco informó que se mantiene en coordinación permanente con el SIAPA, dando seguimiento al desarrollo de los trabajos y al restablecimiento del servicio, con el objetivo de brindar información oportuna a la población.Asimismo, se hace un llamado a las y los habitantes de las zonas que podrían verse afectadas a tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento responsable de agua para actividades básicas, durante el periodo de suspensión.Como medida de atención a la ciudadanía, el Gobierno de Tlajomulco pondrá a disposición el servicio gratuito de pipas de agua, con el fin de mitigar las afectaciones derivadas de la suspensión temporal del suministro.Las solicitudes podrán realizarse a través de la plataforma Conec-Tlajo o mediante la línea de atención ciudadana 33 3283 4400, en las extensiones 4202 y 4226.De acuerdo con el listado proporcionado por el SIAPA, las colonias y localidades que podrían verse afectadas son:1. Los Agaves 2. Los Silos 3. Rancho Alegre 4. El Capulín 5. Lomas del Mirador 6. Chulavista 7. Villa Fontana Aqua 8. Colinas de la Cruz 9. Paseos del Valle 10. Los Alcatraces 11. Valle de Tejeda 12. La Alameda 13. Santa Cruz de la Alameda 14. Nueva Alameda 15. Jardines de la Alameda 16. Villas Alameda 17. Los Ciruelos 18. El Zapote 19. El Refugio 20. Arvento 21. El Carril 22. El Laurel 23. San Isidro 24. Presitas 25. Jardines del ZapoteCualquier actualización sobre el avance de los trabajos o el restablecimiento del servicio será difundida a través de los canales institucionales del Gobierno de Tlajomulco.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP