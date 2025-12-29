Habrá suspensión temporal del servicio de agua potable en colonias de Tlajomulco

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realizará trabajos de mantenimiento programado en la infraestructura hidráulica del sistema Chapala–Guadalajara, lo que ocasionará la suspensión temporal del servicio de agua potable en zonas de Tlajomulco que dependen de esta fuente de abastecimiento.

Derivado de estas labores, el SIAPA suspenderá temporalmente el suministro de agua en bloque hacia las plantas potabilizadoras municipales Planta No. 5 y Planta El Zapote , lo que podría generar falta de servicio o baja presión en diversas colonias de Tlajomulco.

El organismo operador informó que los trabajos se llevarán a cabo el próximo sábado 3 de enero, a partir de la 01:00 horas, con una duración aproximada de 13 horas y un proceso de recuperación gradual del servicio una vez concluidas las maniobras.

Ante esta situación, el Gobierno de Tlajomulco informó que se mantiene en coordinación permanente con el SIAPA, dando seguimiento al desarrollo de los trabajos y al restablecimiento del servicio , con el objetivo de brindar información oportuna a la población.

Asimismo, se hace un llamado a las y los habitantes de las zonas que podrían verse afectadas a tomar las previsiones necesarias , como el almacenamiento responsable de agua para actividades básicas, durante el periodo de suspensión.

Como medida de atención a la ciudadanía, el Gobierno de Tlajomulco pondrá a disposición el servicio gratuito de pipas de agua , con el fin de mitigar las afectaciones derivadas de la suspensión temporal del suministro.

Las solicitudes podrán realizarse a través de la plataforma Conec-Tlajo o mediante la línea de atención ciudadana 33 3283 4400, en las extensiones 4202 y 4226.

De acuerdo con el listado proporcionado por el SIAPA, las colonias y localidades que podrían verse afectadas son:

1. Los Agaves

2. Los Silos

3. Rancho Alegre

4. El Capulín

5. Lomas del Mirador

6. Chulavista

7. Villa Fontana Aqua

8. Colinas de la Cruz

9. Paseos del Valle

10. Los Alcatraces

11. Valle de Tejeda

12. La Alameda

13. Santa Cruz de la Alameda

14. Nueva Alameda

15. Jardines de la Alameda

16. Villas Alameda

17. Los Ciruelos

18. El Zapote

19. El Refugio

20. Arvento

21. El Carril

22. El Laurel

23. San Isidro

24. Presitas

25. Jardines del Zapote

Cualquier actualización sobre el avance de los trabajos o el restablecimiento del servicio será difundida a través de los canales institucionales del Gobierno de Tlajomulco.

