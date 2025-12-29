Un ataque a tiros a un empresario ocurrido este lunes en una zona residencial en la calle Topacio en la Colonia Santa Eduwiges, dejó como saldo tres personas fallecidas y cuatro heridas, confirmó el Gobierno de Jalisco.

El empresario identificado de manera preliminar como Alberto alias ‘El Prieto’ viajaba junto con su hija menor de edad en un auto deportivo de alta gama cuando fue atacado por hombres armados dentro de una camioneta.

Para entender mejor: Suman tres personas fallecidas por balacera en Santa Eduwiges

Los escoltas del empresario, quienes viajaban en otros vehículos, respondieron la agresión dando lugar a un tiroteo que duró varios minutos, de acuerdo con reportes de vecinos.

¿Quiénes fallecieron durante la balacera en Santa Eduwiges?

‘El Prieto’ murió en el lugar junto a uno de sus guardias personales. La hija y cuatro escoltas fueron heridos y trasladados a unidades médicas de emergencia, informó la Fiscalía de Jalisco.

La menor falleció en el nosocomio y los guardias permanecen en el hospital, uno de ellos en condición grave de salud, informó la dependencia.

La Fiscalía detalló que el ‘El Prieto’ es comerciante del mercado de abastos y que trabajan en la verificación de la identidad de los escoltas así como en la investigación de los hechos.

Te recomendamos: Otorga Gobierno de Guadalajara becas y estímulos deportivos

El secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, indicó que han asegurado dos vehículos relacionados con el ataque y que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con las autoridades federales están en busca de los agresores tanto por tierra como por aire.

La agresión se dio a menos de seis meses de que Guadalajara sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026 y en medio de las vacaciones de invierno en las que gran parte de la ciudadanía tiene días de descanso.

NA