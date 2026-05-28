Jueves, 28 de Mayo 2026

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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este jueves 28 de mayo prevé que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
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