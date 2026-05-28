Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 28 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

Según se establece, el clima presenta un 9% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

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Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

