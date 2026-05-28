Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 28 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.Según se establece, el clima presenta un 9% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México