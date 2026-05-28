Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 28 de mayo determina que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 23

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Lunes 1 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Miércoles 3 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Jueves 4 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

