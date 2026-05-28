Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 28 de mayo determina que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 23Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Lunes 1 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Miércoles 3 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Jueves 4 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque