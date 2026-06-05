Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en El Salto para este viernes 5 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan