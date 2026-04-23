Gabriela Cárdenas propone reformas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, presentó ante la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Jalisco (CANADEVI) tres iniciativas legislativas para reactivar la construcción de vivienda social , en respaldo al programa de donación de predios lanzado por el Gobernador Pablo Lemus.

La legisladora señaló que hay familias que llevan años ahorrando para comprar una casa y no encuentran ninguna a la que les alcance, porque en 10 años el precio de la vivienda nueva en el Estado subió 468 por ciento y la oferta de casas de interés social cayó de 41 mil unidades al año a apenas 152 en 2025.

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Para cambiar eso, la diputada emecista planteó tres propuestas concretas: reformas a la ley que reduzcan impuestos y derechos a los constructores que estén dispuestos a edificar vivienda que le alcance a la gente.

CORTESÍA

Mayoría de familias en Jalisco no encuentra vivienda accesible, advierte diputada

La legisladora expuso que casi el 70 por ciento de la población del Estado solo puede adquirir una vivienda con valor inferior al millón 50 mil pesos, el tope que fija el Infonavit para el crédito social, pero la oferta a ese precio prácticamente ha desaparecido.

En contraste, la economía mexicana creció apenas 0.8 por ciento en 2025, mientras que la inflación cerró en 4.59 por ciento en marzo de 2026, la más alta en 8 meses. "No es una falla de gestión de esta industria. Es el resultado de un entorno que no acompaña", dijo.

La diputada vinculó sus propuestas con el Programa Vivienda para el Bienestar, lanzado el martes 21 de abril por el Gobernador Pablo Lemus en Lagos de Moreno y en dicho arranque, el Gobierno estatal donó predios valuados en 350 millones de pesos, de 14 hectáreas, para la construcción de mil 926 viviendas destinadas a familias de bajos ingresos en cuatro municipios: Lagos de Moreno, Tepatitlán, Autlán de Navarro y El Salto.

Gaby Cárdenas reveló que esa donación de terrenos fue posible por el trabajo de la Comisión de Hacienda legislativa, la cual fue la que desincorporó los predios del patrimonio estatal, habilitando su transferencia al Gobierno federal para la construcción de la vivienda.

"Llevamos meses haciendo el mapeo de terrenos públicos junto con el IJALVI para identificar qué suelo puede convertirse en vivienda social", informó.

Proponen reducir impuestos y licencias para impulsar vivienda social en Jalisco

Sin embargo, advirtió que la donación de suelo resuelve solo una parte del problema. Por lo tanto, la legisladora presentó tres líneas de reforma concreta: La primera plantea ampliar el artículo 147 de la Ley de Hacienda Municipal para extender el descuento de al menos 50 por ciento en derechos de licencias de construcción a todos los desarrolladores que edifiquen vivienda social certificada con valor de hasta un millón 50 mil pesos, no solo a quienes trabajan con el Infonavit o un organismo público, como establece la norma vigente.

La segunda propone reducir los derechos cobrados en el Registro Público de la Propiedad para proyectos de vivienda social certificada, a través de una reforma a la Ley de Hacienda Estatal.

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La tercera es una reducción temporal del impuesto sobre nómina , por un ejercicio fiscal, para constructores que desarrollen vivienda social en zonas urbanas ya consolidadas, con acceso a transporte y servicios.

Como siguiente paso, la diputada propuso la instalación de mesas de trabajo formales entre la Comisión de Hacienda del Congreso, CANADEVI Jalisco y las dependencias del ejecutivo estatal, con agenda, fechas y compromisos verificables.

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