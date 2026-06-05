Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 5 de junio informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

