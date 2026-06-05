Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 5 de junio informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta