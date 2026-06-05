Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Chapala para este viernes 5 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 58%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

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