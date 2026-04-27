El modelo de gobierno de MC está reprobado y no responde a las necesidades de la gente: Carlos Lomelí

Carlos Lomelí, senador de Morena por Jalisco, señaló que el modelo de gobierno de Movimiento Ciudadano en el estado está agotado y reprobado por la población , y solicitó al Ejecutivo estatal y al gobierno municipal de Guadalajara agua limpia, transporte digno, intervención previa para evitar inundaciones, implementar una estrategia de seguridad y que actúen como gobiernos responsables.

En rueda de prensa, el funcionario retomó que en marzo de 2026 Guadalajara fue catalogada como la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad en todo el país *: ya que el "90.2 % de sus habitantes se sienten inseguros al salir a la calle", lo que refleja la pérdida progresiva de la capacidad del gobierno municipal para ordenar y garantizar el funcionamiento de la ciudad.

"Ese es el verdadero tamaño del problema; aquí el fondo no es solo administrativo, es político ", dijo el legislador de Morena, quien agregó que durante demasiado tiempo se privilegió la propaganda sobre la planeación, y también la opacidad sobre la rendición de cuentas.

"La ciudadanía ya hizo su parte: denunció, protestó, aguantó y esperó. Quien no ha estado a la altura es el gobierno. Y lo digo sin rodeos: el gobierno está reprobado por la gente, y por eso la ciudadanía ahora actúa y pide que se vayan ", refirió.

Lomelí respalda la revocación de mandato de Verónica Delgadillo

Lomelí Bolaños explicó que el proceso de revocación de mandato contra la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, es la expresión del hartazgo de una ciudad que agotó todos sus recursos y jamás fue escuchada ni atendida; por eso buscó los mecanismos que la ley le da para acabar con un gobierno ineficiente. "Cuando un gobierno falla en garantizar estos derechos de manera simultánea, no estamos frente a errores aislados, estamos frente a un modelo de gobierno que está agotado y que ya no puede responder a las necesidades reales de Guadalajara y de su gente", sentenció.

Detalló que la gente de Guadalajara está cada día más harta y más decepcionada de quien los gobierna: "Eso no lo inventamos nosotros, lo dice la calle, lo dice el amparo colectivo contra el Siapa [Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado], lo dice la revocación. Y cuando un gobierno reprueba en agua, transporte, seguridad e inundaciones, la ciudadanía tiene derecho a exigir un cambio".

El también presidente del Consejo Político de Morena dijo que Jalisco no necesita más propaganda, sino una transformación profunda en la forma de gobernar y solicitó:

Agua limpia : Auditoría técnica independiente al Siapa, monitoreo público de la calidad del agua y calendario verificable de rehabilitación de redes.

: Auditoría técnica independiente al Siapa, monitoreo público de la calidad del agua y calendario verificable de rehabilitación de redes. Transporte digno : Revisión de la tarifa, cumplimiento real de frecuencias, seguridad, accesibilidad y sanciones efectivas por mal servicio.

: Revisión de la tarifa, cumplimiento real de frecuencias, seguridad, accesibilidad y sanciones efectivas por mal servicio. Acciones contra las inundaciones : Intervención prioritaria en los 363 puntos críticos documentados, limpieza preventiva antes del temporal y obras pluviales con recursos auditables.

: Intervención prioritaria en los 363 puntos críticos documentados, limpieza preventiva antes del temporal y obras pluviales con recursos auditables. Seguridad : Estrategia focalizada por colonias, patrullaje inteligente, prevención del delito y coordinación metropolitana real. No se puede gobernar una ciudad donde 9 de cada 10 habitantes tienen miedo de salir a la calle.

: Estrategia focalizada por colonias, patrullaje inteligente, prevención del delito y coordinación metropolitana real. No se puede gobernar una ciudad donde 9 de cada 10 habitantes tienen miedo de salir a la calle. Gobierno responsable: Indicadores públicos, plazos claros, responsables nombrados y rendición mensual de cuentas. Sin opacidad y sin pretextos.

Morena Jalisco reconoce el trabajo de María Luisa Alcalde

Erika Pérez García, presidenta del Comité Estatal de Morena en Jalisco, reconoció el trabajo de la mandataria de Morena, Luisa María Alcalde, que realizó al frente de su dirigencia y destacó el aumento de 3 a 12 millones de afiliados de la militancia, la conformación de comités seccionales y consejos municipales y la creación de la escuela municipalista, entre otros avances.

Pérez García subrayó que la dirigente logró conformar más de 71 mil Comités Seccionales y más de 2 mil Consejos Municipales, lo que demuestra que Morena tiene estructura territorial real, arraigo social y una militancia activa.

Piden que la FGR atraiga el caso de las irregularidades de la verificación

En otro tema, la presidenta del Comité Estatal de Morena solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la denuncia que presentaron por presuntas irregularidades en el programa de verificación vehicular , y denunció que la Fiscalía Anticorrupción archivó el asunto.

"Tenemos documentado cómo, en 2019, funcionarios públicos le entregaron el contrato de la verificación vehicular de Jalisco a una empresa estadounidense que no cumplía ni los requisitos básicos para ganarlo, y posteriormente se amplió el contrato de 15 a 19 años, además de aumentar el precio por cada verificación, violando la Ley de Compras del estado".

Recordó como uno de los funcionarios que organizó esa licitación terminó contratado por la misma empresa beneficiada. "Hay una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado que lleva desde 2023 sin avanzar. En enero de 2026 se presentó una nueva denuncia con más elementos y pruebas, y solo le acumularon a la carpeta vieja que lleva años sin resolverse por lo que hemos decidido solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso", indicó.

Lamentó que la autoridad local recibiera nuevas pruebas y, en lugar de investigarlas, las incorporara sin más a un expediente que no ha tenido ningún avance .

*Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No te pierdas: Paga con tarjeta o vales; disminuirán comisiones en el pago de gasolinas y diésel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF