Pablo Lemus plantea mesa de trabajo local para revisión del T-MEC

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pidió al sector empresarial crear una mesa estatal de trabajo para revisar la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Te puede interesar: Cámara de Comercio pide certeza jurídica e inversión en infraestructura

Durante su discurso realizado en la Toma de Protesta de la Nueva Mesa Directiva de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Lemus Navarro explicó que es muy importante poner sobre la mesa los sectores estratégicos de Jalisco, ya sea en materia de exportación o importación.

Jalisco busca fortalecer sectores estratégicos en la revisión del T-MEC

"Que en la agenda de la propia Secretaría de Economía federal estén los temas de Jalisco, qué necesitamos en materia agroindustrial, qué necesitamos para los aguacateros de Jalisco, qué necesitamos para la industria electrónica, cómo proteger el diseño y la producción de semiconductores, cómo tener tasas preferenciales para distintos sectores estratégicos de Jalisco", comentó.

Dijo que en conjunto con el sector empresarial presentarán al titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, las necesidades de Jalisco.

"Para que Jalisco tome la vanguardia a nivel nacional de decirle al Gobierno federal que estos son los temas que pedimos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio", añadió.

Indicó que este documento se deberá tener terminado en máximo dos meses para poderlo entregar y cabildear con el Gobierno mexicano y con el Gobierno de Estados Unidos y Canadá.

Sector empresarial impulsa su participación en la mesa de análisis del tratado comercial

Sobre esta propuesta, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro, dijo que es necesario realizar esta mesa donde participen las distintas cámaras empresariales y plantear qué es lo importante para Jalisco en la revisión del T-MEC.

"Lo más importante es hacer una consulta con los socios para ver exactamente en dónde estamos y poder sumar", comentó. Añadió que los conflictos geopolíticos internacionales generan mucho ruido e inestabilidad para la renegociación.

También puedes leer: Proyectan inversión millonaria para renovar escuelas de Jalisco

El 1 de julio de 2026 se llevará a cabo la primera revisión conjunta del T-MEC, a seis años de su entrada en vigor. El resultado de este proceso será determinante para la competitividad y prosperidad de la región.

Con su inicio formal, los tres países han abierto periodos de consulta pública para recabar opiniones, sugerencias y comentarios sobre el funcionamiento del tratado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP