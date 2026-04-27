Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este lunes 27 de abril.En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera amarilla en varias playas de Puerto Vallarta debido al estado del mar. Así mismo, se ha decidido prohibir el ingreso en dos playas a las que se etiquetó con banderas rojas.Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para el día de hoy:• Playa Muertos - Bandera amarilla • Playa Burros- Bandera amarilla • Playa Camarones- Bandera amarilla • Playa Flamingos- Bandera amarilla • Playa Holly- Bandera amarilla • Playa de Oro- Bandera amarilla* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB