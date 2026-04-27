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Activan bandera roja en dos playas de Puerto Vallarta hoy 27 de abril

Estas son las restricciones activadas para las principales playas de Puerto Vallarta este viernes 24 de abril de 2026

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así se encuentran las playas de Puerto Vallarta este lunes 27 de abril de 2026. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

Así se encuentran las playas de Puerto Vallarta este lunes 27 de abril de 2026. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este lunes 27 de abril.

En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera amarilla en varias playas de Puerto Vallarta debido al estado del mar. Así mismo, se ha decidido prohibir el ingreso en dos playas a las que se etiquetó con banderas rojas.

Estas son las banderas rojas de Puerto Vallarta para el día de hoy

  • Playa Palmares
  • Playa Conchas Chinas

Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para el día de hoy:

  • Extremar precauciones al ingresar al mar.
  • Atender en todo momento las indicaciones de los guardavidas.
  • Evitar nadar en zonas señalizadas, si hubiese, con bandera roja.
  • Mantener especial atención ante la posible presencia de fauna marina.

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Estado del resto de playas de Puerto Vallarta

• Playa Muertos - Bandera amarilla
• Playa Burros- Bandera amarilla
• Playa Camarones- Bandera amarilla
• Playa Flamingos- Bandera amarilla
• Playa Holly- Bandera amarilla
• Playa de Oro- Bandera amarilla

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¿Qué significa cada color de bandera en playas?

  • Bandera verde: Área segura para nadar
  • Bandera amarilla: Nadar con precaución
  • Bandera roja: Prohibido ingresar al mar
  • Bandera morada: Presencia de fauna nociva
  • Bandera negra: Playa cerrada

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