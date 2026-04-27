Conagua avala acueducto sustituto Chapala-GDL: Lemus

Este lunes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que ya fue presentado a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el proyecto del acueducto sustituto Chapala– Guadalajara, teniendo ya el visto bueno del organismo federal para su construcción, el cual contempla 10 mil millones de pesos de inversión público- privada.

El objetivo, dijo Lemus Navarro, es de consolidar la infraestructura para garantizar el abasto de agua en la ciudad, luego de que el sistema actual sumara ya 40 años de operaciones.

"Quiero dejar muy claro, este segundo acueducto tiene muchos beneficios. El acueducto actual tiene 40 años trabajando y 30% ciento de merma en la conducción de agua hacia la planta potabilizadora 1 de Miravalle. Y tiene un consumo anual de energía, por lo obsoleto de su sistema de bombeo, de 850 millones de pesos al año.

De construir nuevo acueducto, no solamente no le sacaríamos más agua Chapala, le sacaríamos menos, porque aprovecharíamos en un acueducto moderno, reduciendo la merma y bajando el consumo energético de 850 millones de pesos anuales a 250: 600 millones de pesos de ahorro anual de consumo energético", afirmó el gobernador en el marco de la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de CANACO 2026- 2027.

El proyecto, dijo, contempla 10 mil millones de pesos de inversión público - privada y sin contratar deuda pública, y se prevé que las obras inicien a principios de 2027. Los esquemas de financiamiento, añadió, se encuentran en revisión junto con CONAGUA y Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

El proyecto, como lo adelantaba, también apuesta en resolver el problema de la merma de 30% en la conducción de agua hacia la Planta Potabilizadora 1, que se ubica en Miravalle, en el municipio de Guadalajara.

En este sentido, Lemus Navarro también explicó que de igual forma se presentó el proyecto de ampliación de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, que garantizará agua suficiente y de calidad a la Zona Metropolitana de Guadalajara, con una inversión de 5 mil millones de pesos.

"Ahora estamos trabajando, junto con la Conagua y la Conavim, en las vías de financiamiento, que no se tiran a través de un esquema de deuda, para matar de una vez esa discusión. Son esquemas de inversión público-privado, sin contratación de deuda y que pudiéramos estar iniciando hacia principios del próximo año, con el aval del Gobierno Federal, de Conagua, y con el aval también del gobierno de Jalisco", manifestó.

El mandatario estatal mencionó que, con esta inversión de 15 mil millones de pesos, en Jalisco se dan garantía energética y certeza jurídica para la atracción de inversiones y el suministro sustentable de agua para la población y el desarrollo económico en los próximos años.

La obra de la nueva planta de ciclo combinado también iniciará en 2027

Por otra parte, el gobernador de Jalisco también afirmó que ya se realizaron los trámites para la sucesión del predio donde se encontrará la nueva planta que dotará a Jalisco de energía eléctrica "de ciclo combinado", para dar a los inversionistas también garantía energética.

Esta nueva planta, dijo, dotará en un principio de 500 mega watts, que posteriormente crecerán a mil. "Empezaríamos con 500, la construcción se iniciaría también a principios del próximo año, en dos años empezaríamos a una generación de 500 megas para llegar en otros dos años a mil", explicó.

Añadió, todavía no es posible revelar la ubicación donde se llevará a cabo esta planta, pues dijo, se procedería a la especulación, particularmente de la tierra. "pero lo que sí puedo garantizar es que no tomara ni una sola gota del Río Santiago, absolutamente nada. Todo es absolutamente con agua de reusó. Eso es muy importante también para la protección del medio ambiente", finalizó Lemus Navarro.

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NA