Este lunes, durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció la implementación de la disminución en las comisiones por el pago de las gasolinas (premium y magna) y el diésel, las cuales se realicen con tarjetas (de crédito o débito) o con vales .

El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador. El principal motivo de esta medida fue disminuir el impacto en la economía de las y los mexicanos debido al aumento del precio internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

"La reacción del Gobierno mexicano ha sido muy rápida ante los efectos en los precios de los hidrocarburos debido al conflicto en Medio Oriente", declaró el funcionario.

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¿En qué consiste la medida?

Hacienda, en coordinación con el Banco de México (Banxico), Transformación Digital, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Asociación de Bancos de México y Aseval, ha acordado una serie de incentivos para la estabilidad del precio de los combustibles durante seis meses, los cuales entran en vigor el 1 de mayo y tendrán vigencia hasta el 31 de octubre de 2026 .

Medidas para contener los precios

Se acordó un descuento en las comisiones que se cobran en el uso de tarjetas, tanto de débito como de crédito, que emiten los bancos. Durante este periodo, se dejará de cobrar la llamada cuota de intercambio, que equivale al 80 % del total de la comisión .

Por otro lado, también habrá un descuento en las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados por el sector transportista y logístico. Desde el 1 de mayo, se emitirá un descuento de un peso con diez centavos por transacción .

Cabe decir que estos descuentos solo serán válidos para las personas que realicen el pago de diésel o gasolinas con tarjetas de crédito, débito o vales , por lo que entre menos pagues con efectivo, mayor ahorro notarás en tu bolsillo y, a la vez, más se podrán contener los precios de los combustibles en México.

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En resumen:

Los acuerdos reducen el costo que asume la gasolinera por aceptar pagos digitales.

Tarjeta de débito | Cobra una comisión del 0.45 % por transacción | Ahora, la cuota de intercambio será del 0 %, lo que se traduce en 2.57 pesos menos en promedio por transacción.

| Cobra una comisión del 0.45 % por transacción | Ahora, la cuota de intercambio será del 0 %, lo que se traduce en 2.57 pesos menos en promedio por transacción. Tarjeta de crédito | Cobra una comisión del 1.0 % por transacción | Ahora, la cuota de intercambio será del 0 %, lo que se traduce en 7.45 pesos menos en promedio por transacción.

| Cobra una comisión del 1.0 % por transacción | Ahora, la cuota de intercambio será del 0 %, lo que se traduce en 7.45 pesos menos en promedio por transacción. Vales (tarjeta) | Cobra una comisión del 0.45 % por transacción | Ahora, la cuota de intercambio será del 0 %, lo que se traduce en 2.57 pesos menos en promedio por transacción.

| Cobra una comisión del 0.45 % por transacción | Ahora, la cuota de intercambio será del 0 %, lo que se traduce en 2.57 pesos menos en promedio por transacción. Vales (físicos) | Descuento fijo por transacción de 1.10 pesos.

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