Pruebas sin pasajeros de la Línea 5 en Carretera a Chapala inician en mayo

Este lunes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que las primeras pruebas de la nueva Línea 5 del transporte público al Aeropuerto Internacional de Guadalajara ya han comenzado en las electrolineras del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur), y se espera que las pruebas técnicas, ya sobre la Carretera a Chapala, inicien en el mes de mayo.

"Ya están empezando a llegar las unidades. Ya estamos probando los sistemas de electromovilidad, que son 100% eléctricos, del Aeropuerto de Guadalajara y el de la Medina Asencio en Puerto Vallarta. Ya estamos haciendo las pruebas en las electrolineras, y vamos a empezar ya a trabajar las pruebas en calle en los últimos días de mayo, para que en los primeros días de junio empiece a trabajar este nuevo sistema de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, y también el de Puerto Vallarta" , afirmó el mandatario estatal.

Mantente informado: Proyectan inversión millonaria para renovar escuelas de Jalisco

En este sentido, Lemus Navarro destacó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cumpliera su promesa de invertir mil 500 millones de pesos, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), para cada sede mundialista del país, en busca de invertir en transporte público. La inversión fue retomada en Jalisco para mejorar la Carretera a Chapala, ahora, particularmente, del Aeropuerto a Ixtlahuacán de los Membrillos, pasando por el corredor industrial de El Salto, en una coparticipación con Jalisco que sumará otros 3 mil 500 millones de pesos para este fin.

Lemus sugiere consulta pública para ponerle nombre a la Carretera a Chapala

Así, como parte de las inversiones que se impulsan sobre Carretera a Chapala, no solo desde Jalisco, sino también de la Federación, Lemus Navarro valoró que es momento de poner a consideración pública el cómo podría denominarse dicha vía, considerando las mejoras que esta está teniendo, y que incluye no solo el sistema de transporte masivo, sino también su ampliación de 12 carriles, además de su mejoramiento urbano.

"¿Sería bueno generar una discusión pública sobre si le vamos a seguir llamando a tal tramo de Periférico al Aeropuerto, Carretera a Chapala o no, o Viaducto al Aeropuerto, o cómo le vamos a llamar ahora en una discusión pública?", cuestionó el mandatario estatal.

Por último, el mandatario estatal destacó que las obras impulsadas en esta importante vía de la ciudad se lograron en 14 meses, dando certidumbre a las y los visitantes que llegarán a Jalisco de cara al Mundial de Futbol 2026, pero también, para evitar que la Carretera a Chapala siga colapsada por las obras, y siendo la L5 un beneficio que quedará para todas y todos los habitantes de la ZMG, incluyendo a Ixtlahuacán y El Salto una vez que sea impulsada su segunda etapa.

"Saquemos un poquito de cuentas. Su servidor lleva un año y cuatro meses en la administración. Y todo este proyecto en su primera etapa lo estamos terminando en 14 meses, todo lo que es Carretera Chapala, del Periférico al Aeropuerto; los túneles de conectividad del Aeropuerto a Carretera Chapala y de Carretera Chapala al Periférico están prácticamente terminados. En catorce meses hicimos este gran proyecto de infraestructura y del cambio de imagen", finalizó Lemus Navarro.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB