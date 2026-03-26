Playas muy cerca de Guadalajara que se pueden visitar en Semana Santa

Para quienes buscan salir de Guadalajara sin pasar medio día en carretera, existen opciones de playa muy cerca que, gracias a la construcción de nuevas vías o al buen estado de otras más, permiten llegar al mar en menos de cuatro horas, aunque, claro, siempre vale la pena considerar si el caos se desata con el tráfico. Esto convierte a la capital de Jalisco en un punto desde el que se pueden realizar viajes cortos durante Semana Santa sin necesidad de largos trayectos.La ventaja es que el Estado de Jalisco se encuentra en el occidente de México y cuenta con litoral en el océano Pacífico. Además, limita con estados como Nayarit y Colima, que también ofrecen destinos de playa en esa zona del país, lo que amplía las opciones para los viajeros que buscan descanso, mar y buen clima.La ruta hacia esa costa es la que más ha reducido sus tiempos de traslado gracias a que se terminó la construcción de la nueva vía corta Guadalajara - Puerto Vallarta hace apenas un par de años. Dentro de esta zona destacan varias playas con características distintas:La autopista Guadalajara-Colima destaca por su buena calidad y conexión directa hacia Manzanillo, en el estado de Colima, donde se ubican varias playas accesibles:Estas alternativas permiten elegir entre playas tranquilas, familiares, económicas o con mayor actividad, todas a pocas horas de Guadalajara, perfectas para aprovechar los días de descanso en Semana Santa sin realizar viajes largos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF