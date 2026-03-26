Playas muy cerca de Guadalajara que se pueden visitar en Semana Santa

Para quienes buscan salir de Guadalajara sin pasar medio día en carretera, existen opciones de playa muy cerca que, gracias a la construcción de nuevas vías o al buen estado de otras más, permiten llegar al mar en menos de cuatro horas, aunque, claro, siempre vale la pena considerar si el caos se desata con el tráfico. Esto convierte a la capital de Jalisco en un punto desde el que se pueden realizar viajes cortos durante Semana Santa sin necesidad de largos trayectos.

Los estados con playas cercanos a Jalisco

La ventaja es que el Estado de Jalisco se encuentra en el occidente de México y cuenta con litoral en el océano Pacífico. Además, limita con estados como Nayarit y Colima, que también ofrecen destinos de playa en esa zona del país, lo que amplía las opciones para los viajeros que buscan descanso, mar y buen clima.

Playas en la zona Vallarta - Riviera Nayarit

La ruta hacia esa costa es la que más ha reducido sus tiempos de traslado gracias a que se terminó la construcción de la nueva vía corta Guadalajara - Puerto Vallarta hace apenas un par de años. Dentro de esta zona destacan varias playas con características distintas:

Las Islitas (San Blas, Nayarit) se ubica a menos de tres horas. Es una de las más tranquilas, con aguas sin olas y poca profundidad, lo que la hace una bahía tipo alberca. Su arena fina y el escaso oleaje la hacen ideal para familias con niños.

se ubica a menos de tres horas. Es una de las más tranquilas, con aguas sin olas y poca profundidad, lo que la hace una bahía tipo alberca. Su arena fina y el escaso oleaje la hacen ideal para familias con niños. Chacala (Compostela, Nayarit) está a menos de tres horas y media. Se trata de una pequeña bahía rodeada de selva, con un ambiente pintoresco y menos comercial que otros destinos. Ofrece arena clara, aguas tranquilas para nadar y un entorno relajado, además de un pequeño malecón, muelle y restaurantes frente al mar. Durante el invierno, también es posible el avistamiento de ballenas.

está a menos de tres horas y media. Se trata de una pequeña bahía rodeada de selva, con un ambiente pintoresco y menos comercial que otros destinos. Ofrece arena clara, aguas tranquilas para nadar y un entorno relajado, además de un pequeño malecón, muelle y restaurantes frente al mar. Durante el invierno, también es posible el avistamiento de ballenas. Rincón de Guayabitos (Compostela, Nayarit) se localiza a menos de cuatro horas. Es una de las playas más populares y económicas de la Riviera Nayarit, conocida por su hospedaje barato que incluye bungalows, hoteles y hostales, aunque también suele ser de las más concurridas.

se localiza a menos de cuatro horas. Es una de las playas más populares y económicas de la Riviera Nayarit, conocida por su hospedaje barato que incluye bungalows, hoteles y hostales, aunque también suele ser de las más concurridas. Playa Platanitos (Compostela, Nayarit) también se encuentra a menos de cuatro horas. Es reconocida por su oleaje tranquilo y su oferta de comida, con acceso principalmente por la carretera federal 200, cerca de Las Varas.

Playas hacia el sur de Jalisco

La autopista Guadalajara-Colima destaca por su buena calidad y conexión directa hacia Manzanillo, en el estado de Colima, donde se ubican varias playas accesibles:

La Boquita (Manzanillo) está a menos de cuatro horas. Es considerada la playa más tranquila de la zona, protegida por una bahía, con aguas color turquesa y poco oleaje. Es ideal para niños y cuenta con restaurantes de mariscos tipo ramadas, además de un barco hundido apto para snorkel.

está a menos de cuatro horas. Es considerada la playa más tranquila de la zona, protegida por una bahía, con aguas color turquesa y poco oleaje. Es ideal para niños y cuenta con restaurantes de mariscos tipo ramadas, además de un barco hundido apto para snorkel. Playa Miramar (Manzanillo) se ubica a menos de tres horas y media. Es una de las zonas con mayor actividad, con hoteles, restaurantes y vida nocturna. Se extiende a lo largo del Boulevard Miguel de la Madrid, en la zona de Santiago, y colinda con otras playas como Olas Altas y La Boquita.

se ubica a menos de tres horas y media. Es una de las zonas con mayor actividad, con hoteles, restaurantes y vida nocturna. Se extiende a lo largo del Boulevard Miguel de la Madrid, en la zona de Santiago, y colinda con otras playas como Olas Altas y La Boquita. Cuyutlán (Armería) está a menos de tres horas, siendo una de las opciones más cercanas hacia el sur. Es famosa por su arena negra volcánica y su fuerte oleaje, además de la conocida "Ola Verde", que la distingue entre los destinos del Pacífico mexicano.

Estas alternativas permiten elegir entre playas tranquilas, familiares, económicas o con mayor actividad, todas a pocas horas de Guadalajara, perfectas para aprovechar los días de descanso en Semana Santa sin realizar viajes largos.

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