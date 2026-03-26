Jubilados de CFE protestan en Centro Histórico contra la Ley de Pensiones

Pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron en el Centro Histórico de Guadalajara en contra de la reforma a la Ley de Pensiones propuesta por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados.

La reforma busca topar las llamadas pensiones doradas de ex trabajadores de la CFE, Luz y Fuerza del Centro, Pemex, entre otras instancias federales que, según las autoridades federales, generan un gasto importante al erario.

Por esta razón, alrededor de un centenar de personas se reunieron en la escultura El Palomar, en el Centro de Guadalajara. El principal reclamo es porque la reforma busca que los trabajadores no tengan pensiones ‘doradas’ de hasta un millón de pesos al mes y se llega a un tope de las pensiones en casi 70 mil pesos al mes.

Dicha situación provoca que se reduzcan las percepciones que han obtenido los trabajadores, motivando la protesta, dijo Antonio Macías, uno de los jubilados y principales líderes.

"Las están situando en el 50% de la percepción. Estamos en acto de protesta ante esa inmoralidad e ilegalidad que se está dando en el Gobierno Federal".

De acuerdo con el Gobierno Federal, la eliminación de las pensiones ‘doradas’ representa un ahorro de 5 mil millones de pesos en el presupuesto.

"Nosotros somos gente que trabajamos por lo menos entre 30 o 40 años, nos están acusando que nuestras pensiones son de oro y que nosotros mismos nos las poníamos, pues no. No teníamos ninguna facultad, nosotros nos regimos por el contrato colectivo de trabajo".

Otro de los problemas que fueron señalados fue la retroactividad, es decir, que se tope la cantidad de la pensión aun cuando el derecho ya fue obtenido por parte de los trabajadores. Algunos de los trabajadores exigieron respeto a su labor hecha durante años en la CFE.

Los pensionados siguieron su protesta hacia Palacio de Gobierno en el Centro de Guadalajara con el fin de entregar peticiones para apoyar y evitar la reforma.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

