Incendio consume almacén de llantas en Zalatitán, Tonalá

La mañana de este jueves, un fuerte incendio consumió en su totalidad un almacén de llantas ubicado en la colonia Zalatitán, en Tonalá, movilizando a personal de Protección Civil y Bomberos del municipio.

El incidente fue registrado en el cruce de las calles Patria Oriente y Juárez, justo a un costado del Parque Luis Quintanar, donde una columna de humo negro alertó a los vecinos de la zona.

Te puede interesar: Así puedes hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco sin sacar cita

No reportan lesionados por incendio en Zalatitán

A pesar de la magnitud del incendio y la propagación del fuego, presuntamente originado por un cortocircuito, los informes preliminares confirmaron que no se reportan personas lesionadas. Tanto los moradores del establecimiento como el trabajador que se encontraba dentro de él lograron evacuar a tiempo antes de que el fuego se saliera de control.

En estos momentos, elementos de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, con el apoyo de la corporación de Guadalajara, continúan trabajando en el sitio.

Incendio en Zalatitán provoca cierre vial

Como medida de seguridad para facilitar las maniobras de Protección Civil, la Policía Vial mantiene un corte total a la circulación sobre Patria Oriente, específicamente en el tramo que va desde González Ortega hasta la calle Morales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB