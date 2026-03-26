Este jueves el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado (UEPCBJ), Sergio Ramírez, informó que continúan las investigaciones para determinar responsabilidades en el incendio registrado en la zona de arbustos y pastizales del Bosque La Primavera, que fue sofocado el pasado domingo 22 de marzo.

Como parte de ello, refirió, se tienen ya videos en los cuales se aprecia a un sujeto quien posiblemente está relacionado con el incendio, mismos que ya se analizan para identificar si el suceso puede ser considerado como provocado.

"Nos hicieron llegar algunos videos, también información adicional. Este trabajo va a llevar todavía, cuando menos, una semana para poder determinar si fue intencional o accidental. (En el video) se ve a una persona que está incendiando en diferentes puntos, que está generando o provocando incendios en diferentes puntos", señaló el director.

Posible negligencia; causa del incendio en Los Asadores

Apenas el pasado lunes el titular del Organismo Público Descentralizado (OPD) del Bosque La Primavera, Gabriel Vázquez Sánchez, reconocía posible negligencia de visitantes al paraje de Los Asadores, donde se registró el incendio forestal que consumió alrededor de 224 hectáreas del Área Natural Protegida (ANP).

Sin embargo, de acuerdo con Sergio Ramírez López, es probable que la superficie afectada reportada pueda disminuir, "considerando que varias islas dentro de la zona reportada no sufrieron afectaciones".

Para ello, refirió, es que ayer miércoles comenzaron los trabajos de evaluación formales para determinar, tanto la superficie afectada final, como la severidad del siniestro, información que podrá ser dada a conocer en las próximas semanas.

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Se registran 12 incendios y dos invasiones ilegales en el Bosque La Primavera en 2026

En lo que va de 2026 se registran 12 siniestros dentro del Bosque La Primavera y dos invasiones dentro del ANP, una de las cuales fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En lo que respecta a las invasiones, se han detectado las denominadas “construcciones hormiga” dentro del área del Bosque. En ese sentido, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece sanciones para quien realice obras de urbanización dentro de un ANP en México. Las sanciones pueden incluir asumir los costos de reparación del daño ambiental y penas de prisión si la construcción implica un daño grave.

Con información de Osiel González

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OB