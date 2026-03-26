Jueves, 26 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Gobierno de Argentina declara grupo terrorista al Cártel Nueva Generación

El Gobierno argentino dispuso la incorporación del CNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento

Por: EFE

La declaración fue informada por la oficina del presidente argentino, Javier Milei. EFE/F. Villar

La declaración fue informada por la oficina del presidente argentino, Javier Milei. EFE/F. Villar

En un comunicado publicado este jueves por la oficina del presidente Javier Milei, el gobierno de Argentina dio a conocer que declaró al Cártel Nueva Generación (CNG) como un grupo terrorista.

El Gobierno argentino dispuso la incorporación del CNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia, "en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento", según afirmaron.

La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

Te puede interesar: Pentágono prepara opciones militares para el "golpe final" contra Irán

Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado a ese cártel como organización terrorista.

¿Cómo surgió el Cártel Nueva Generación?

El Cártel Nueva Generación es un grupo mexicano del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas y armas.

La organización criminal fue creada como un brazo armado del Cártel de Sinaloa bajo el nombre de Los Mata Zetas y surgió a raíz de las divisiones entre diversas estructuras de tráfico de drogas tras la muerte en 2010 de Ignacio Coronel, alias Nacho Coronel, uno de los líderes del poderoso Cártel de Sinaloa (CDS).

Entérate: Grecia Quiroz analiza competir por la gubernatura de Michoacán en 2027

El fundador y líder de la organización, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", murió el pasado 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.

El narcotraficante fue uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

La inscripción en el RePET refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado a ese cártel como organización terrorista.

Lee también: No solo Irán; estos países exigen ser parte del potencial acuerdo con EU

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones