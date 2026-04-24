¿Cuál es la fecha límite para el pago de utilidades en México 2026?

El reparto de utilidades es uno de los derechos laborales más esperados por los trabajadores en México, y su pago representa un ingreso adicional fundamental para la economía de miles de familias. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), las empresas y los patrones tienen la obligación de compartir un porcentaje de las ganancias generadas durante el año fiscal anterior con sus empleados.

En este contexto, es indispensable que los trabajadores conozcan con exactitud los plazos legales establecidos para el ejercicio fiscal actual. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ha emitido los lineamientos correspondientes para garantizar que este derecho se cumpla en tiempo y forma durante el presente año, evitando así abusos o retrasos por parte de los empleadores.

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Fechas límite establecidas para el pago de utilidades en 2026

Para el presente año 2026, la legislación mexicana mantiene la división de fechas límite dependiendo de si el empleador trabaja para una empresa o para una persona física.

En el caso de las personas morales, es decir, las empresas legalmente constituidas, la obligación del pago de utilidades debe cumplirse a más tardar el 30 de mayo. Este periodo de entrega comienza formalmente el 1 de abril, otorgando a las corporaciones un margen de sesenta días posteriores a la presentación de su declaración anual de impuestos para realizar la dispersión de los recursos a las cuentas de sus colaboradores.

Por otro lado, cuando el empleador es una persona física con actividad empresarial, el calendario para el pago de utilidades se recorre un mes. Para este sector, la fecha límite improrrogable es el 29 de junio de 2026. El periodo de entrega en esta modalidad inicia el 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajo.

Esta diferenciación en las fechas responde a los tiempos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece para la presentación de las declaraciones anuales, las cuales vencen en marzo para las empresas y en abril para las personas físicas. Conocer esta distinción es vital para que el trabajador sepa cuándo debe exigir su dinero.

¿Quiénes pueden recibir el pago de utilidades en México?

No todos los trabajadores son elegibles para recibir este beneficio económico, por lo que es necesario cumplir con ciertos criterios estipulados en la normativa laboral vigente.

El requisito principal para tener derecho al pago de utilidades es haber laborado al menos sesenta días durante el año fiscal que se está declarando, en este caso, el correspondiente a 2025. Este derecho ampara tanto a los empleados de planta como a los trabajadores eventuales, siempre y cuando superen el periodo mínimo mencionado.

Además, el monto a recibir se calcula tomando en cuenta dos variables fundamentales: el número de días trabajados en el año y el nivel de ingresos o salario percibido por el empleado.

Las empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento están exentas de cumplir con esta obligación financiera.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

