El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este jueves bajo los efectos implacables de una intensa onda de calor que afecta a gran parte del territorio nacional . Las condiciones climáticas de hoy exigen que los ciudadanos tomen medidas preventivas inmediatas para evitar complicaciones de salud durante sus trayectos diarios.

Las autoridades meteorológicas han lanzado una advertencia clara para todos los tapatíos, ya que el termómetro no dará tregua durante toda esta jornada primaveral. El ambiente se percibirá sumamente pesado, especialmente para aquellos que deben desplazarse a sus centros de trabajo o estudio en las horas de mayor radiación solar.

Según los datos más recientes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital de Jalisco experimentará un ambiente marcadamente caluroso y seco a lo largo del día . Esta situación climática atípica responde a un sistema anticiclónico que se ha posicionado sobre el occidente del país, bloqueando cualquier posibilidad de nubosidad densa.

El impacto del calor en los municipios de la metrópoli

Para este jueves 30 de abril, los pronósticos indican que la temperatura máxima alcanzará entre los 36°C y 37°C en la zona urbana . Municipios densamente poblados como Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga registrarán cielos mayormente despejados, permitiendo que la radiación solar impacte de forma directa sobre el asfalto.

Por su parte, el amanecer ofreció una temperatura mínima que osciló entre los 15°C y 16°C, brindando un breve respiro matutino. Sin embargo, el ascenso térmico será rápido y sostenido a lo largo de la mañana, eliminando cualquier rastro de frescura antes del mediodía en toda la región centro de Jalisco.

La humedad relativa se mantendrá notablemente baja, rondando apenas el 20% durante las horas diurnas, lo que intensificará la sensación de aridez en el ambiente. Además, la probabilidad de lluvia se mantiene en un estricto 0%, por lo que no habrá precipitaciones que ayuden a mitigar el sofocante clima tapatío.

¿A qué hora se sentirá el mayor bochorno en la ciudad?

El incremento más significativo y peligroso de la temperatura ocurrirá a partir de las 13:00 horas, alcanzando su pico máximo alrededor de las 15:30 horas . Durante este lapso, el calor se mantendrá por encima de los 34°C, prolongando la sensación de bochorno hasta bien entrado el anochecer en la ciudad.

Un factor crítico para este día es el Índice UV, el cual ha sido catalogado como extremo por los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG. Exponerse al sol sin la protección adecuada durante estos horarios podría causar quemaduras severas en la piel en cuestión de minutos.

Quienes utilicen el transporte público, como las diversas líneas del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Mi Tren) o el Macrobús, notarán un ambiente sofocante en las estaciones superficiales. Se sugiere a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y llevar consigo elementos para refrescarse durante los tiempos de espera.

Recomendaciones clave para sobrevivir a las altas temperaturas

• Evita la exposición directa: Es fundamental no realizar actividades físicas al aire libre ni ejercicio intenso entre las 11:00 y las 16:00 horas, el periodo de mayor riesgo para la salud.

• Hidratación constante y adecuada: Bebe agua natural abundantemente durante todo el día, incluso si no tienes sed, para prevenir un peligroso golpe de calor o deshidratación severa en tus trayectos.

• Protección solar obligatoria: Utiliza bloqueador solar de amplio espectro, gafas oscuras, sombreros y ropa holgada de colores claros si necesitas caminar por las calles de la metrópoli durante la tarde.

Finalmente, mantente informado a través de los canales oficiales de Protección Civil Jalisco y presta especial atención a los sectores vulnerables. Los niños pequeños, los adultos mayores y las mascotas requieren cuidados adicionales para superar esta intensa jornada de calor sin sufrir afectaciones en su bienestar general.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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