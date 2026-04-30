Así salvaron a un gato atrapado en un muro de un centro deportivo en Verde Valle

El día de ayer por la noche, la cuenta oficial de Facebook de Protección Civil y Bomberos Guadalajara compartió una historia de rescate de un gatito en la colonia Verde Valle del municipio.

Al parecer, personal de un centro deportivo ubicado en la colonia mencionada comenzó a escuchar maullidos mientras trabajaban. Después de inspeccionar la situación, detectaron que el gatito se encontraba atrapado dentro de un ducto en su lugar de trabajo, luego de escuchar su maullido de entre los muros.

Ante ello, oficiales de la Base 3 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara acudieron al sitio y en conjunto con el personal de la empresa localizaron el bajante por el que habría ingresado el felino. Sin embargo, el gato se encontraba a una distancia considerable que impedía su rescate de inmediato.

Por ello fue necesario intervenir el muro y parte del tubo para lograr la extracción. Estas acciones fueron autorizadas por los responsables del inmueble. Con ello, se logró que el gato fuese rescatado sin lesiones.

Por último, el gatito quedó a resguardo de una joven deportista, quien se encargará de los cuidados del ser vivo y la valoración con un veterinario.

Con acciones de este tipo, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara refrendan su oficio de proteger todas las vidas del municipio.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarse a través del teléfono 33 1201 7700.

Recomendaciones de Bomberos de Guadalajara sobre animales en peligro

La labor de rescate animal por parte de las autoridades locales no es un evento aislado, sino parte de una política integral de protección. Ante ello, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara emitió una declaración pública donde recomendaron a la ciudadanía 'mantenerse atentos a la seguridad de sus mascotas y ante cualquier avistamiento de algún animal en peligro, no dudar en reportarlo'. Esta postura reafirma el compromiso de la corporación por salvaguardar la integridad de todos los seres vivos en el municipio, tal como se demostró en el reciente rescate del felino en la colonia Verde Valle.

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OB