El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este jueves 30 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Las Pintas con 106 puntos IMECA.El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 106 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 45 puntos IMECA.De acuerdo a la SEMADET, este jueves 30 de abril el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. De acuerdo a la institución, se registra un índice de aire malo en la estación Miravalle con 83 puntos IMECA; por otro lado, en la estación Tlaquepaque se registra buena calidad del aire con 46 puntos IMECA. La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS