El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este jueves 30 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Las Pintas con 106 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 30 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 106 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 45 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 45 puntos IMECA Buena Country 66 puntos IMECA Buena Oblatos 54 puntos IMECA Buena Centro 58 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 46 puntos IMECA Buena Loma Dorada 78 puntos IMECA Buena Águilas 55 puntos IMECA Buena Las Pintas 106 puntos IMECA Mala Miravalle 83 puntos IMECA Mala Santa Fe 87 puntos IMECA Mala Santa Margarita 63 puntos IMECA Buena Santa Anita 62 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 30 de abril en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este jueves 30 de abril el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. De acuerdo a la institución, se registra un índice de aire malo en la estación Miravalle con 83 puntos IMECA; por otro lado, en la estación Tlaquepaque se registra buena calidad del aire con 46 puntos IMECA.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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