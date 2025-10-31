Viernes, 31 de Octubre 2025

Bien de Noche Guadalajara: Estas son TODAS las actividades de la primera edición del festival

El festival "Bien de Noche" de Guadalajara surgió tras el éxito de la primera edición de la Vía RecreActiva Nocturna, en la que participaron cerca de 90 mil personas

Por: El Informador

Se prevé que "Bien de Noche" cambie la perspectiva de la ciudad y se vuelva un referente en la apropiación de los espacios públicos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

En Guadalajara, a partir del próximo sábado 1 de noviembre, habrá una nueva forma de habitar la ciudad con el festival "Bien de Noche", el cual se realizará el primer sábado de cada mes.

La presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, explicó que este festival surgió gracias al éxito de la primera edición de la Vía RecreActiva Nocturna, la cual superó las expectativas de asistencia, pues participaron 90 mil personas cuando solo se esperaban 20 mil.

De acuerdo con la autoridad municipal, el festival se llevará a cabo de 19:00 a 23:00 horas, en puntos clave de la zona Centro, y la temática será del Día de Muertos.

Programa de actividades de “Bien de Noche Guadalajara”

Paseo Alcalde | Hospital y Jesús García

  • Taller Manejo de residuos- 17:30 a 18:30
  • Desfile de carritos montables y mascotas- 18:30 a 19:30
  • Recorrido de Altares con Rondalla- 19:30 a 20:30
  • Recorrido de Leyendas- 20:00 a 22:00

Santuario | Manuel Acuña y Juan Álvarez

  • Procesión de las Ánimas- 19:00 a 20:30
  • Exhibición de Danzón- 19:00 a 21:00
  • Video Mapping- 19:30, 20:30, 21:30
  • Recorridos guiados Santuario Nuestra Señora de Guadalupe. Cada media hora de 8:00 a 10:30

Jardín Reforma | Reforma y San Felipe

  • Estatuas vivientes y botargas- 19:00 a 22:00
  • Cine al aire libre "Día de Muertos"- 19:00 a 20:30
  • Batucada "Changalanga"- 20:30 a 22:30
  • Concierto Coral Templo San José de Gracia- 21:00 a 22:00 
  • Carrusel- 10:00 a 22:00

Catedral

  • Concierto para órgano: Suite Gótica, Léon Boëllmann- 8:00 a 8:30
  • Recorridos Guiados: Basílica de la Asunción de María (Metropolitana). Cada 20 min. de 8:40 a 10:20 p.m.
  • Video Mapping- 20:45 y 21:45

Árbol Adentro| Paseo Alcalde e Independencia

  • Mariachi Olimpos de la Policía de Guadalajara acompañados del Escuadrón Catrina- 19:00 a 21:00  
  • Presentación musical alumnos de escuela de música Fray Antonio Alcalde- 21:00 a 22:00

Los Dos Templos | 16 de septiembre, entre Prisciliano Sánchez y Miguel Blanco

  • Presentaciones Musicales: Dueto Los Dos -19:00 a 21:00 y Revel Dogs- 21:00 a 22:00
  • Recorridos guiados: San Francisco de Asís y Nuestra Señora de Aránzazu. Cada media hora de 20:00 a 10:30
  • Museos de 10:00 a. m. a 23:00 p.m.
  • Panteón de Belén. Inicio de rodada en patines- 18:30 
  • MUPAG. Casa de los Perros. Primera parada- 19:00 
  • Casa Museo López Portillo
  • Museo de la Ciudad Segunda parada 20:00 y 20:30 exhibición en patio central

Otros sitios

Presidencia Municipal: Leonel Loza Saxofonista- 19:00 a 21:00

Templo de Santa Teresa: recorrido guiado con previo registro- 20:00 a 22:00

Templo de San Sebastián de Analco. Opera Cavalleria Rusticana- 20:00 a 21:30 

Mercado San Juan de Dios, a las afueras de tren ligero: Mariachi- 19:00 a 21:00

La Rambla Av. Juárez entre Escorza y Enrique Díaz de León:

  • DJ Emax- 19:30 a 22:00
  • Punto de salud de U de G -19:00 a 22:00

Arcos Minerva

  • Rock Plasma- 20:00 a 21:00
  • Rock Team- 21:00 a 22:00

Casa Bariachi: Mariachi- 22:15 a 23:00

El Secretario de Cultura del Estado de Jalisco, Luis Gerardo Asencio, prevé que "Bien de Noche" cambie la perspectiva de la ciudad y se vuelva un referente en la apropiación de los espacios públicos.

Cabe decir que, por única ocasión y debido a que se llevará a cabo un desfile por el Día de Muertos, la Vía RecreActiva comenzará a partir de las 20:00 horas en el tramo que va de la Calzada a Federalismo. El tramo de Federalismo a La Minerva empezará a operar a las 19:00 horas.

