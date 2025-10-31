Bien de Noche Guadalajara: Estas son TODAS las actividades de la primera edición del festival

En Guadalajara, a partir del próximo sábado 1 de noviembre, habrá una nueva forma de habitar la ciudad con el festival "Bien de Noche", el cual se realizará el primer sábado de cada mes.La presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, explicó que este festival surgió gracias al éxito de la primera edición de la Vía RecreActiva Nocturna, la cual superó las expectativas de asistencia, pues participaron 90 mil personas cuando solo se esperaban 20 mil.De acuerdo con la autoridad municipal, el festival se llevará a cabo de 19:00 a 23:00 horas, en puntos clave de la zona Centro, y la temática será del Día de Muertos. Presidencia Municipal: Leonel Loza Saxofonista- 19:00 a 21:00Templo de Santa Teresa: recorrido guiado con previo registro- 20:00 a 22:00Templo de San Sebastián de Analco. Opera Cavalleria Rusticana- 20:00 a 21:30 Mercado San Juan de Dios, a las afueras de tren ligero: Mariachi- 19:00 a 21:00La Rambla Av. Juárez entre Escorza y Enrique Díaz de León:Arcos MinervaCasa Bariachi: Mariachi- 22:15 a 23:00El Secretario de Cultura del Estado de Jalisco, Luis Gerardo Asencio, prevé que "Bien de Noche" cambie la perspectiva de la ciudad y se vuelva un referente en la apropiación de los espacios públicos.Cabe decir que, por única ocasión y debido a que se llevará a cabo un desfile por el Día de Muertos, la Vía RecreActiva comenzará a partir de las 20:00 horas en el tramo que va de la Calzada a Federalismo. El tramo de Federalismo a La Minerva empezará a operar a las 19:00 horas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB