Bolerama Tapatío vuelve a encender sus pistas en Guadalajara

Después de permanecer cerrado por más de tres años, Bolerama Tapatío reabrirá sus puertas el próximo 10 de noviembre, renovado y listo para recibir a nuevas generaciones. El emblemático recinto, que ha sido parte de la vida social y deportiva de Guadalajara desde 1973, retoma su papel como uno de los espacios más representativos del entretenimiento local.

Desde su inauguración, Bolerama Tapatío se convirtió en punto de reunión para familias, amigos y aficionados al boliche. Fue sede de torneos nacionales e internacionales, entre ellos los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

El cierre temporal en 2020, provocado por la pandemia, dio paso a un proceso de renovación integral a cargo del despacho Forte Arquitectos, que buscó equilibrar la memoria del lugar con una visión contemporánea. “Reabrir Bolerama Tapatío es honrar una tradición que forma parte del ADN de Guadalajara. Queríamos conservar su historia, pero presentarla en un formato que conecte también con las nuevas generaciones”, señalaron sus representantes.

El rediseño respetó los elementos que han dado identidad al recinto, como el piso de mármol de los años setenta y la estructura arquitectónica original, al tiempo que incorporó iluminación y sonido de última generación, junto con una propuesta visual que combina lo clásico con lo moderno.

Bolerama Tapatío reabrirá sus puertas el próximo 10 de noviembre, renovado y listo para recibir a nuevas generaciones. ESPECIAL

Con 42 pistas en un solo nivel sin columnas, Bolerama Tapatío se posiciona nuevamente entre las instalaciones de boliche más grandes de Latinoamérica. Su oferta se amplía con áreas de arcade, simuladores de Fórmula 1, sports bar, candy bar, mesas de billar, air hockey y una pro-shop. Además, el recinto se complementa con Countdown Fitlab, gimnasio anexo que ofrece disciplinas como entrenamiento funcional, indoor cycling y gimnasio tradicional, sumando una experiencia integral de entretenimiento y bienestar.

La reapertura también reafirma el vínculo del recinto con el ámbito deportivo, al mantener su papel como sede de la Asociación de Boliche del Estado de Jalisco, continuando así con su compromiso de fomentar el deporte local y apoyar a las nuevas generaciones de jugadores.

Con capacidad para más de mil personas, el nuevo Bolerama Tapatío busca recuperar su lugar como centro de convivencia, competencia y esparcimiento en la ciudad.

Bolerama Tapatío está ubicado en Francisco Javier Gamboa 274, colonia Arcos Sur, y abrirá sus puertas todos los días de 9:00 de la mañana a 12:00 de la noche. Su reapertura marca el inicio de una nueva etapa para un sitio que, fiel a su espíritu, sigue girando al ritmo de Guadalajara.

Lee también: Habrá cierres viales por festival y Vía RecreActiva Nocturna en Guadalajara este sábado

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

