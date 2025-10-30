El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que las tres líneas del Tren Ligero, Mi Macro y las rutas de Mi Transporte Tren Ligero no tendrán modificaciones en su horario de servicio el día de mañana, viernes 31 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween.

No obstante, en el anuncio publicado en sus redes sociales oficiales, la dependencia recordó a los usuarios que está prohibido ingresar con máscaras a las estaciones y a las unidades de la red Siteur. Asimismo, instó a la ciudadanía a reportar casos de vandalismo o emergencias al 9-1-1.

Te puede interesar: Habrá cierres viales por festival y Vía RecreActiva Nocturna en Guadalajara este sábado

Este 31 de octubre, MiTren, MiMacro y Mi Transporte Tren Ligero operarán con su horario habitual. ESPECIAL

Setran monitoreará el transporte público en tiempo real durante la celebración de Halloween

De forma paralela, la Secretaría de Transporte (Setran) informó previamente que monitoreará en tiempo real el transporte público para verificar el cumplimiento de los derroteros y detectar posibles afectaciones en la circulación de las unidades.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que mantendrá comunicación con los responsables de las rutas mediante el Centro de Monitoreo. Asimismo, con el objetivo de garantizar el derecho a la movilidad ciudadana, instó a las diversas corporaciones de seguridad pública del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) a impedir actos vandálicos mediante operativos y presencia de patrullaje, principalmente en las vías donde suelen registrarse más afectaciones.

Por su parte, la Comisaría de Guadalajara informó que, desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado, implementará un operativo de vigilancia con el apoyo de 800 policías. Dicho operativo incluirá las estaciones de Mi Macro Calzada —desde Tlaquepaque hasta Parque Mirador— y las rutas de las tres líneas del Tren Ligero.

De acuerdo con Setran, se han detectado 38 puntos en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga donde se han reportado hechos vandálicos contra unidades del transporte público, lo que ha derivado en retrasos, cambios de ruta o suspensiones temporales del servicio para salvaguardar la integridad de conductores y pasajeros.

En los puntos identificados confluyen más de 715 rutas, por las cuales se movilizan diariamente miles de usuarios, incluidos niños y adultos mayores.

En este contexto, la dependencia hizo un atento llamado a la población a evitar cualquier acto vandálico que ponga en riesgo la integridad de los pasajeros.

Lee también: Bolerama Tapatío vuelve a encender sus pistas en Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

