Entregan Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026

Autoridades estatales hicieron entrega al Congreso de Jalisco del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el año 2026, el cual proyecta gastos por 181 mil millones de pesos para el siguiente año.

El programa de verificación vehicular se mantendría a falta de lo que se discuta en el Congreso local y sería con subsidio como lo fue este año. El secretario de Hacienda del Estado, Luis García, dijo que corresponderá al Congreso local el mantener o no la disposición del Paquete 3x1 que consistió en un pago de $900 pesos por el refrendo, el cambio de placas y la verificación.

Sobre si habrá multas o no, el funcionario señaló que establecen las sanciones correspondientes.

"En la propuesta estamos estableciendo las sanciones correspondientes al marco legal que está establecido. Las sanciones que están propuestas en el paquete tienen que ver con el cumplimiento a las disposiciones de incumplimiento que establece las leyes".

Por otro lado, descartan la proyección de deuda o incremento de impuestos durante 2026, pero se prevé recaudar 15% más que este año.

Sobre la propuesta de eliminar la verificación, el secretario explicó que la cancelación de los contratos relacionados al programa ascenderían a 15 mil MDP.

Para proyectos como la línea 4 se estarían etiquetando 250 MDP adicionales para obras complementarias. Para el Macrobús de la Carretera a Chapala habría recursos, pero sin especificarse aún.

El secretario de Hacienda del Estado, Luis García, habló sobre el Proyecto de Presupuesto de Egreso del Estado de Jalisco 2026. EL INFORMADOR / A. Navarro

