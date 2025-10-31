Seguridad en Jalisco: Desarticulan en Guadalajara a banda señalada por robo a vehículos de carga pesada

Gracias a la colaboración de las distintas autoridades en materia de seguridad, la noche de este jueves fueron detenidas 12 personas de entre los 20 y los 47 años de edad (incluida una mujer), señaladas de formar parte de una banda dedicada al robo de vehículos de carga en Jalisco.

Las personas ahora detenidas, informaron las autoridades, fueron aprehendidas en la colonia Blanco y Cuéllar tras el trabajo en conjunto de policías de Guadalajara, la Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional.

A partir de dichas coordinaciones se emprendieron diferentes recorridos de búsqueda, tanto virtuales como en tierra, para rastrear mercancía robada en afectaciones a vehículos de carga pesada en Zapopan y el Municipio de Magdalena en el transcurso del mes.

"Esta estrategia permitió delimitar un perímetro donde se intensificaron los recorridos de las unidades policiales", dijo la Policía de Guadalajara a través de un comunicado.

Oficiales de la División de Inteligencia de la Policía de Guadalajara se hallaban en recorrido de vigilancia en Pánfilo Pérez, entre Esteban Valdez y Esteban Alatorre, cuando observaron a varias personas que cargaban mercancía de un domicilio a una camioneta Nissan NP300 en color blanco.

Los sujetos, al darse cuenta de la presencia policial, corrieron para intentar darse a la huida. Sin embargo, en coordinación con personal de la Fiscalía del Estado del área de robo a carga pesada y Guardia Nacional, los uniformados lograron asegurar a los sujetos, quienes no pudieron comprobar la propiedad de la mercancía.

Mira esto: Detienen en Guadalajara a presunto ladrón de coches en plazas comerciales

"De acuerdo a información del C5 Guadalajara y personal de la División de Inteligencia de la Policía de Guadalajara, las 12 personas y la camioneta podrían estar relacionados en distintos robos con violencia a vehículos de carga pesada en el Estado" , refirió la autoridad municipal.

Los ahora detenidos se identificaron como Talia Guadalupe "N" y Alejandro "N" de 31 años, Valentín "N" de 20, Hugo Eduardo "N" de 24, Bryan Eduardo "N" de 23, José Francisco "N", Héctor Daniel "N" de 40, Kevin Damián "N", Ricardo "N" de 21, Kevin Said "N" de 22, Ricardo "N" de 47 y José Adrián "N" de 35 años.

Todas las personas detenidas fueron ya puestas a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación legal con base en las pruebas que logren reunirse.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB