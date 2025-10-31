Viernes, 31 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Mazapán de la Rosa celebra el tradicional concurso del Día de Muertos

El presidente de Mazapán de la Rosa, Enrique Michel Velasco, explicó que este evento representa una forma de unidad

Por: Jorge Velazco

El evento se realizó en las instalaciones de la planta, ubicadas en la calle Juárez de Tlajomulco de Zúñiga. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

El evento se realizó en las instalaciones de la planta, ubicadas en la calle Juárez de Tlajomulco de Zúñiga. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Con el objetivo de rendir homenaje a una de las costumbres más representativas de México, la empresa Mazapán de la Rosa celebró este viernes el tradicional concurso del Día de Muertos.

En el evento realizado en las instalaciones de la planta, ubicadas en la calle Juárez de Tlajomulco de Zúñiga, el presidente de Mazapán de la Rosa, Enrique Michel Velasco, explicó que este evento representa una forma de unidad.

"Buscamos siempre hacer eventos que sean familiares para estrechar más nuestra relación. Somos compañeros de vida. Estoy muy halagado de ver el sentimiento que tiene la gente, participan con mucha alegría", comentó.

LEE: Setran reporta actos vandálicos contra dos unidades de transporte público

 EL INFORMADOR / J. ACOSTA
 EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Explicó que además del Día de Muertos festejan el Día de las Madres, Día del Niño y realizan la posada de Navidad.

Actualmente en la empresa son alrededor de 3 mil 100 colaboradores. "Toda la gente participa con mucha alegría, está motivada, nosotros como empresa estamos muy contentos de escuchar a nuestros trabajadores", mencionó.

El concurso contempló cuatro categorías: Altares de muertos, catrinas, catrines y calaveritas.

 EL INFORMADOR / J. ACOSTA
 EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Te puede interesar: Tlajomulco implementará operativo si transporte suspende servicios por Halloween

Los ganadores fueron:

Catrines

Primer lugar: Rafael Barrios
Segundo lugar: Narciso García
Tercer lugar: Jesús Leonardo de la Torre

Catrinas

Primer lugar: Janette Zavala
Segundo lugar: María Antonia Gutiérrez
Tercer lugar: Yesenia García

Altar de Muertos:

Primer lugar: Cavemil
Segundo lugar: La lechera
Tercer lugar: Intendencia

Calaveritas:

Primer lugar: Rosario Romero Jiménez
Segundo lugar: Janette Zavala
Tercer lugar: María del Refugio Romero

 EL INFORMADOR / J. ACOSTA
 EL INFORMADOR / J. ACOSTA

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones