Mazapán de la Rosa celebra el tradicional concurso del Día de Muertos

Con el objetivo de rendir homenaje a una de las costumbres más representativas de México, la empresa Mazapán de la Rosa celebró este viernes el tradicional concurso del Día de Muertos.

En el evento realizado en las instalaciones de la planta, ubicadas en la calle Juárez de Tlajomulco de Zúñiga, el presidente de Mazapán de la Rosa, Enrique Michel Velasco, explicó que este evento representa una forma de unidad.

"Buscamos siempre hacer eventos que sean familiares para estrechar más nuestra relación. Somos compañeros de vida. Estoy muy halagado de ver el sentimiento que tiene la gente, participan con mucha alegría", comentó.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Explicó que además del Día de Muertos festejan el Día de las Madres, Día del Niño y realizan la posada de Navidad.

Actualmente en la empresa son alrededor de 3 mil 100 colaboradores. "Toda la gente participa con mucha alegría, está motivada, nosotros como empresa estamos muy contentos de escuchar a nuestros trabajadores", mencionó.

El concurso contempló cuatro categorías: Altares de muertos, catrinas, catrines y calaveritas.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Los ganadores fueron:

Catrines

Primer lugar: Rafael Barrios

Segundo lugar: Narciso García

Tercer lugar: Jesús Leonardo de la Torre

Catrinas

Primer lugar: Janette Zavala

Segundo lugar: María Antonia Gutiérrez

Tercer lugar: Yesenia García

Altar de Muertos:

Primer lugar: Cavemil

Segundo lugar: La lechera

Tercer lugar: Intendencia

Calaveritas:

Primer lugar: Rosario Romero Jiménez

Segundo lugar: Janette Zavala

Tercer lugar: María del Refugio Romero

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

MV