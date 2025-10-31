Mazapán de la Rosa celebra el tradicional concurso del Día de Muertos

Con el objetivo de rendir homenaje a una de las costumbres más representativas de México, la empresa Mazapán de la Rosa celebró este viernes el tradicional concurso del Día de Muertos.En el evento realizado en las instalaciones de la planta, ubicadas en la calle Juárez de Tlajomulco de Zúñiga, el presidente de Mazapán de la Rosa, Enrique Michel Velasco, explicó que este evento representa una forma de unidad."Buscamos siempre hacer eventos que sean familiares para estrechar más nuestra relación. Somos compañeros de vida. Estoy muy halagado de ver el sentimiento que tiene la gente, participan con mucha alegría", comentó.Explicó que además del Día de Muertos festejan el Día de las Madres, Día del Niño y realizan la posada de Navidad.Actualmente en la empresa son alrededor de 3 mil 100 colaboradores. "Toda la gente participa con mucha alegría, está motivada, nosotros como empresa estamos muy contentos de escuchar a nuestros trabajadores", mencionó.El concurso contempló cuatro categorías: Altares de muertos, catrinas, catrines y calaveritas.CatrinesPrimer lugar: Rafael Barrios Segundo lugar: Narciso García Tercer lugar: Jesús Leonardo de la TorreCatrinasPrimer lugar: Janette Zavala Segundo lugar: María Antonia Gutiérrez Tercer lugar: Yesenia GarcíaAltar de Muertos:Primer lugar: Cavemil Segundo lugar: La lechera Tercer lugar: IntendenciaCalaveritas:Primer lugar: Rosario Romero Jiménez Segundo lugar: Janette Zavala Tercer lugar: María del Refugio Romero*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03MV