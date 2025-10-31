Pensión Bienestar: Suspenderán pago el 17 de noviembre y esta es la razón

Millones de personas beneficiarias de las Pensiones del Bienestar se encuentran a la espera de calendario oficial de pagos para el último bimestre del 2025, el cual es publicado por la Secretaría del Bienestar.Cabe decir que durante el mes de noviembre, la dependencia todavía entregará tarjetas bancarias a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.A pesar de que las fechas oficiales de pagos todavía no se han dado a conocer, en diversos medios circula un calendario tentativo, el cual fue formado con base en los periodos de dispersión de recursos económicos previos.Este calendario excluye el lunes 17 de noviembre, puesto que ese día las instituciones financieras en México, incluido el Banco del Bienestar, no operan, debido a que es festivo. Dicha fecha es considerada de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.Aunque este suceso histórico en realidad se celebra el 20 de noviembre, por ley se recorre al tercer lunes de noviembre para formar un puente, y que los trabajadores, al igual que los estudiantes, tengan la posibilidad de tener un periodo de descanso más amplio.Lunes 3 de noviembre: AMartes 4 de noviembre: BMiércoles 5 de noviembre: CJueves 6 de noviembre: CViernes 7 de noviembre: D, E, FLunes 10 de noviembre: GMartes 11 de noviembre: GMiércoles 12 de noviembre: H, I, J, KJueves 13 de noviembre: LViernes 14 de noviembre: MMartes 18 de noviembre: MMiércoles 19 de noviembre: N, Ñ, OJueves 20 de noviembre: P, QViernes 21 de noviembre: RLunes 24 de noviembre: RMartes 25 de noviembre: SMiércoles 26 de noviembre: T, U, VJueves 27 de noviembre: W, X, Y, ZPensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesosPensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestralesPensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestralesApoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB