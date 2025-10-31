Pensión Bienestar: Suspenderán pago el 17 de noviembre y esta es la razón

Millones de personas beneficiarias de las Pensiones del Bienestar se encuentran a la espera de calendario oficial de pagos para el último bimestre del 2025, el cual es publicado por la Secretaría del Bienestar.

Cabe decir que durante el mes de noviembre, la dependencia todavía entregará tarjetas bancarias a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

¿Por qué se suspenderá el pago de la Pensión Bienestar el 17 de noviembre?

A pesar de que las fechas oficiales de pagos todavía no se han dado a conocer, en diversos medios circula un calendario tentativo, el cual fue formado con base en los periodos de dispersión de recursos económicos previos.

Este calendario excluye el lunes 17 de noviembre, puesto que ese día las instituciones financieras en México, incluido el Banco del Bienestar, no operan, debido a que es festivo. Dicha fecha es considerada de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Aunque este suceso histórico en realidad se celebra el 20 de noviembre, por ley se recorre al tercer lunes de noviembre para formar un puente, y que los trabajadores, al igual que los estudiantes, tengan la posibilidad de tener un periodo de descanso más amplio.

Calendario tentativo de pagos Pensión Bienestar de noviembre 2025

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 de noviembre: C

Jueves 6 de noviembre: C

Viernes 7 de noviembre: D, E, F

Lunes 10 de noviembre: G

Martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 de noviembre: M

Martes 18 de noviembre: M

Miércoles 19 de noviembre: N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: P, Q

Viernes 21 de noviembre: R

Lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, Z

¿Qué programas del Bienestar reciben pago en noviembre y de cuánto?

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

