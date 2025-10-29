La Vía RecreActiva Nocturna de Guadalajara llegó para quedarse, pues tras el éxito de su primera edición, celebrada el sábado 20 de septiembre, las autoridades estatales y municipales confirmaron la fecha del siguiente evento.

Con esta actividad, algunas de las vialidades más importantes de la metrópoli se transformarán en espacios de encuentro y recreación para las familias tapatías, por segunda ocasión, en una rodada bajo las estrellas.

Además de fomentar la sostenibilidad ambiental, al transitar espacios abiertos sin hacer uso de transportes motorizados se promueve la salud física y mental de la ciudadanía.

A continuación, te decimos lo que debes saber para ser parte de este evento.

¿Cuándo es la próxima edición de la Vía RecreActiva Nocturna?

A través de una publicación en sus redes sociales, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, recordó a la ciudadanía que la siguiente edición de la Vía RecreActiva Nocturna será el próximo sábado 1 de noviembre, de 19:30 a 23:00 horas.

“La noche de este sábado 1 de noviembre tenemos una cita para vivir nuestra ciudad de una manera diferente, ¿están listas y listos?”, escribió la funcionaria.

Debido a que esta rodada se realizará en el marco de Halloween y Día de Muertos, se extendió una invitación para que los asistentes acudan disfrazados. Habrá premios para los mejores disfraces.

En su primera edición, la Vía RecreActiva Nocturna contó con la asistencia de 90 mil personas, quienes, en bicicleta, patines, corriendo e incluso caminando en compañía de sus mascotas, transitaron la avenida Juárez-Vallarta, desde la avenida Federalismo hasta Los Arcos.

Se tiene previsto que cada mes haya una jornada de Vía RecreActiva Nocturna, con el propósito de hacer comunidad en el espacio público y habitarlo también de noche.

¿Qué considerar para asistir a la Vía RecreActiva Nocturna?

Uso de reflectantes.

Si asistes en compañía de mascotas, llevarlas con correa.

Si asistes con infantes, procurar mayor cuidado.

Prohibido el consumo de sustancias nocivas.

Uso de casco.

Uso de luces delanteras y traseras.

Está prohibido el uso de vehículos eléctricos de cualquier tipo (bicicletas, patines, etc.).

