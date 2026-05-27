Cada vez es más complicado el tráfico vehicular en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) debido a la cantidad de coches que todos los días circulan en ella a todas horas.

Y aunque el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) dio a conocer, en su publicación más reciente fechada en septiembre de 2025, que en el AMG hay 3.1 millones de coches, estos solo representan el número de vehículos cuyo registro existe formalmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Es decir, esta cifra no contabiliza los vehículos con placas foráneas circulando en el AMG, considerando que de ellos, no todos están "de paso", pues sus propietarios viven y desarrollan sus actividades cotidianas en la ciudad.

Organismos internacionales en materia de movilidad señalan que, para crear estrategias que coadyuven a una mejor movilidad y evitar la carga vial, es necesario saber cuántos vehículos circulan en determinado espacio.

Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, señala en el informe "Mejorar la planificación y la inversión en transporte mediante el uso de indicadores de accesibilidad", que, precisamente, "el volumen de tráfico es un parámetro clave para el diseño de calles, carreteras e infraestructura de transporte".

Sin embargo, Carlos Arias, Jefe del Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco, refirió que hasta el momento en Jalisco no hay cifras sobre el número de vehículos con placas foráneas que residen en la Entidad, y que, “dar cualquier dato o estimación fuera de ello sería aventurado, pues no es posible conocer qué vehículos están 'de paso' por la ciudad y cuántos de ellos residen en ella”.

Así mismo, reconoció desconocer el número de multas o fotomultas aplicadas a vehículos con placas foráneas en la entidad. Aunque este medio de comunicación ha solicitado de la misma forma el número de fotoinfracciones impuestas a coches con placas foráneas, por medio de Transparencia, las autoridades estatales a cargo del sistema y el cobro de las sanciones no informan tal dato.

Se estima que 4 de cada 10 coches en el AMG circulan con placas foráneas

En un ejercicio realizado por EL INFORMADOR, se encontró que alrededor del 40% de los vehículos que circulan en el AMG lo hacen con placas foráneas.

Considerando los más de 3 millones de vehículos en circulación estimados en el AMG, en un ejercicio de estadística inferencial, se necesitaría una muestra de al menos 384 automóviles para obtener resultados representativos con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error del 5 por ciento.

En este sentido, el ejercicio llevado a cabo por EL INFORMADOR en distintos puntos de la ciudad, en distinta avenidas como López Mateos, Américas, Patria, Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho, se encontró que de 416 vehículos contabilizados, por lo menos 173 portaban placas foráneas, es decir, cuatro de cada 10 coches.

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Por estos motivos, los usuarios utilizan placas foráneas

De acuerdo con diversos testimonios de personas quienes llevan placas foráneas, los principales motivos de ello es "evitar sanciones aplicables en Jalisco", como las fotoinfracciones.

"Pues yo prefiero traer mi coche con placas foráneas porque así no me ponen fotomultas ni multas viales, y mientras traiga pagado el refrendo no se pueden llevar mi coche al corralón", dijo por ejemplo Paulina, quien tiene placas de Michoacán y vive en Tlajomulco de Zúñiga. "Yo sí prefiero traer un coche con placas de otro lado porque así aunque me paren no me pueden quitar el carro y me evito que me multen. Aunque sí pago aquí la verificación, para que no me estén parando", dijo por su parte Héctor, habitante de Guadalajara con placas de Aguascalientes.

Otro de los motivos referidos ha sido que "en Jalisco los costos para reemplacar y cambiar de propietario son muy costosos", al igual que "el cobro del refrendo vehicular".

Se impulsan estrategias para regularizar el uso de placas vehiculares en Jalisco

Ante ello, explicó Carlos Arias, titular del SET Jalisco, es que se han impulsado distintas estrategias para motivar a las personas a que se regularicen en Jalisco, por ejemplo, el Gobierno de Jalisco puso en marcha para este 2026 la aplicación del 70% de descuento durante todo el año en el trámite de cambio de propietario.

La medida aplica también para vehículos con placas foráneas y busca facilitar que quienes compraron un automóvil usado puedan ponerlo a su nombre y dar certeza jurídica a su patrimonio.

Además, se han iniciado convenios para que los vehículos con placas de otros Estados comiencen a ser susceptibles a multas que comentan en la Entidad. De hecho, ya ha entrado en vigor la medida que aplica para coches con placas de Guanajuato: las multas que sean aplicadas en Jalisco serán cobradas en aquella Entidad conforme a sus adeudos vehiculares habituales.

Se espera que en los próximos meses pueda concretarse esta vinculación y entrada en vigor para la aplicación de multas también con otros estados como Michoacán, a fin de que evadir sanciones como multas viales o fotoinfracciones sea el motivo principal para emplacar en otros estados.

De acuerdo con Carlos Arias, estas acciones son clave para que más personas puedan regularizar sus vehículos, pues dijo, esto además permite que el valor comercial de los automotores no se devalúe, "pues es bien sabido que coches con placas de otras entidades ocasionan que se malbaraten los automotores comercializados en Jalisco".

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OB