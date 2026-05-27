Licencia de Conducir Jalisco: puntos de trámite en el AMG para tramitarla en junio 2026

¿Tu licencia de conducir está por vencer o la tramitarás por primera vez? Conducir sin este documento en Jalisco puede costarte caro. Si vives en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), junio de 2026 es el momento ideal para ponerte al día. La Secretaría de Transporte ha actualizado recientemente los lineamientos, horarios y tarifas para este año en curso y así evitar costosas infracciones de tránsito.

Para este mes de junio, las autoridades estatales mantienen habilitados diversos puntos de trámite en la ciudad. Ya sea que busques un refrendo rápido o necesites tramitar un plástico nuevo tras aprobar tus exámenes, el proceso general se ha optimizado mediante plataformas digitales para reducir significativamente los tiempos de espera de los ciudadanos.

¿Dónde tramitar tu licencia en el AMG este junio 2026?

El Gobierno de Jalisco cuenta con 11 módulos de atención distribuidos estratégicamente en el AMG para facilitar el acceso a todos los conductores. La Oficina Central de Licencias, ubicada en la avenida Prolongación Alcalde dentro del municipio de Guadalajara, funciona como la sede principal. Este recinto opera de lunes a viernes de 8:30 a 18:20 horas, y los sábados exclusivamente con cita previa.

Si te encuentras fuera del centro tapatío o prefieres evitar el tráfico de la zona metropolitana central, existen alternativas muy accesibles y con menor afluencia. Puedes acudir al módulo ubicado en Plazas Outlet sobre la carretera a Morelia en Tlajomulco de Zúñiga, o dirigirte a la oficina de Las Águilas en Zapopan , ambas instalaciones completamente equipadas para agilizar tu solicitud de manera eficiente.

Recuerda que lo más recomendable siempre es agendar tu espacio a través del portal oficial del estado.

Costos y requisitos actualizados para 2026

Los costos para este 2026 sufrieron un ligero ajuste conforme a la Ley de Ingresos.

La licencia nueva para automovilista tiene un valor de $913 pesos.

Mientras que la categoría de chofer cuesta mil 30 pesos.

Y la de motociclista se ubica en 600 pesos. Los permisos para menores de edad cuestan $557 pesos por seis meses.

Si lo que necesitas es únicamente un refrendo por vencimiento, los precios son ligeramente más bajos para apoyar la economía local:

$766 pesos para automovilista,

$913 para chofer y

$500 para motociclista.

Además, es importante destacar que existen descuentos permanentes del 50% aplicables para adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad que presenten su credencial oficial al momento de realizar el pago.

Para completar tu trámite con éxito y sin contratiempos, debes presentar documentación específica en formato original y copia. No olvides llevar contigo tu identificación oficial vigente (INE o pasaporte), un comprobante de domicilio reciente que no supere los 90 días de antigüedad y tu CURP impresa y actualizada. Si tramitas por primera vez, deberás sumar a esto la constancia de aprobación de tu curso vial obligatorio.

Tips rápidos para un trámite exitoso

Prepararte adecuadamente desde casa marcará la diferencia entre un proceso rápido de 20 minutos y un verdadero dolor de cabeza burocrático. Sigue estos consejos clave para que tu próxima visita a los módulos de la Secretaría de Transporte durante este mes de junio y recuerda:

Agenda con anticipación: Ingresa al portal de citas del estado y asegura tu lugar para junio con varios días de margen.

Ingresa al portal de citas del estado y asegura tu lugar para junio con varios días de margen. Verifica tus documentos: Revisa minuciosamente que tu comprobante de domicilio coincida con tus apellidos o con la dirección de tu INE.

Revisa minuciosamente que tu comprobante de domicilio coincida con tus apellidos o con la dirección de tu INE. Paga en línea: Aprovecha la plataforma digital de la Secretaría de la Hacienda Pública para realizar tu pago antes de acudir al módulo.

Aprovecha la plataforma digital de la Secretaría de la Hacienda Pública para realizar tu pago antes de acudir al módulo. Llega temprano: Preséntate al menos 15 minutos antes de tu hora asignada para pasar los filtros de revisión sin estrés.

Preséntate al menos 15 minutos antes de tu hora asignada para pasar los filtros de revisión sin estrés. Prepárate para el examen: Si es tu primera vez, repasa el manual del conductor jalisciense para aprobar la prueba teórica y práctica a la primera.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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