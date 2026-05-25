El cambio de placas en Jalisco es un procedimiento obligatorio para aquellos propietarios de vehículos que cuentan con láminas de diseños obsoletos, es decir, que no cumplen con la normativa federal vigente. En este escenario, las autoridades han informado que quienes no realicen el trámite podrán exponerse a ser sancionados con multas por elementos de la Policía Vial del Estado.

A finales del mes de marzo, la Secretaría de la Hacienda Pública del gobierno de Jalisco amplió por segunda ocasión la prórroga para la sustitución gratuita de placas, un beneficio exclusivo para las personas que pagaron su refrendo vehicular 2025 en ese mismo año. Sin embargo, la nueva fecha límite fijada por las autoridades está a solo unos días de distancia. Los automovilistas tienen hasta el próximo viernes 29 de mayo para realizar el procedimiento.

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¿De cuánto es la multa por no cambiar de placas en Jalisco y cuándo empieza a aplicarse?

La sanción económica por circular en el estado con placas antiguas oscilará entre 20 y 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.

Desde el pasado 1 de febrero, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este valor mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027. Por lo tanto, los automovilistas que no lleven a cabo el cambio de placas podrían recibir una sanción que va de poco más de 2 mil 300 hasta cerca de 7 mil pesos.

La multa comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de junio; sin embargo, hasta ahora no se prevén operativos específicos que vayan contra estos infractores, según lo informado por el titular de la Policía Vial del estado, Jorge Alberto Arizpe.

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¿Cuánto costará el cambio de placas al finalizar la prórroga?

El pago de una multa no es el único impacto en el bolsillo de los conductores jaliscienses, puesto que, una vez concluida la extensión, el trámite para el cambio de placas tendrá un costo aproximado de los 4 mil pesos.

Esto se debe a que el procedimiento no implica solo el pago de las láminas —que cuestan alrededor de 2 mil 500 pesos—, sino también modificaciones en el padrón vehicular.

Para facilitar el cumplimiento del trámite, la Secretaría de la Hacienda Pública eliminó el requisito de agendar una cita electrónica. Ahora los automovilistas pueden acudir directamente a la oficina recaudadora más cercana con la documentación requerida para completar el procedimiento. Para conocer más del trámite, lee: Última oportunidad para cambiar placas gratis en Jalisco: fecha límite y requisitos.

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MB