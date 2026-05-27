Solo faltan dos semanas para que el balón corra por primera vez en el marco del Mundial 2026 de la FIFA. Es por ello que Guadalajara, como sede de cuatro partidos, prepara un importante operativo de seguridad con presencia de 18 mil miembros estatales y federales, así como robots y drones que resguardarán a las selecciones, afición, turistas y directivos que viajen a la Perla Tapatía para la justa mundialista.

Robots, radares, drones… y tres Cybertruck que se podrían convertir en centros de mando

La tecnología que será usada para resguardar la ciudad incluye robots humanoides y perros capaces de intervenir en potenciales amenazas de explosivos; además, utilizaremos radares y pistolas anti drones", dijo este miércoles a EFE, Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad Pública de Jalisco.

Añadió que unas 500 unidades, entre patrullas, vehículos blindados y motocicletas, además de cuatro helicópteros, serán parte del operativo. La policía estatal desplegará tres patrullas 'Cyber truck' con posibilidad de convertirse en centros de comando móviles en cualquier lugar del estado.

"Desde ahí podremos hacer transmisión de datos, de voz y visualizar cámaras urbanas. También tenemos varias plataformas de consulta interconectadas con otros países en las que pudiéramos darnos cuenta de alguna alerta roja por la Interpol", dijo.

Muestra de equipamiento para operativos de seguridad durante el Mundial. EFE

Apuesta tecnológica, pero con importante presencia de elementos de seguridad

El secretario dio a conocer que el Escuadrón de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos recibió capacitación por la Policía Nacional de España para neutralizar posibles amenazas.

Trabajadores de las policías municipales y estatal recibieron cursos de explosivos, control de multitudes, tiro e intervenciones de alto impacto por parte de las Policías Nacionales de Colombia, Francia, Argentina y del FBI.

El contingente que resguardará la ciudad y los sitios turísticos del estado de Jalisco estará formado por 10 mil policías municipales, estatales, Guardia Nacional, Ejército, además de personal de Protección Civil, bomberos y servicios médicos.

Unos 8 mil miembros de seguridad privada vigilarán una milla alrededor del Estadio Guadalajara y otros resguardarán a las selecciones, sus campamentos base y los tres kilómetros entre el estadio, el FIFA Fan Fest, los hoteles y zonas turísticas.

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Habrá un juzgado itinerante

Candelario Hernández, comisario en jefe de la policía de Zapopan dio a conocer que habrá un juzgado itinerante en el Estadio Guadalajara, un Ministerio Público y personal de fiscalía de Jalisco para atender posibles casos de vandalismo.

"Tenemos un juzgado en las inmediaciones del Estadio para la pronta puesta a disposición de personas que incurran en alguna actitud impropia o delito", explicó.

Guadalajara será sede de cuatro partidos de la Fase de Grupos del Mundial, entre ellos el México-Corea, el 18 de junio; y el Uruguay-España, el 26.

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OB