Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta cuarta y última semana de mayo de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 27 de mayo de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 27 de mayo por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Sandía Charleston $10.90 kg

Piña Miel $16.90 kg

Mango Ataulfo $24.90 kg

Papaya Maradol $24.90 kg

Cabe destacar que el Miércoles de Plaza del día de hoy se inscribe en la Temporada Naranja en La Comer y Fresko, periodo en el que se ofertan los siguientes descuentos:

Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja

Productos al 2×1

Todos los Productos Sin Azúcar del departamento de abarrotes

Ropa Interior y Calcetería para Niños, Niñas y Bebés

Libros seleccionados

Productos al 3×2

Todas las Pastas para Sopa y Pastas finas

Arroz y Frijoles SOS

Todos los Purés de Tomate, Caldillos y Salsas para Pasta

Todos los Caldos, Consomés y Sazonadores

Mayonesas McCormick

Vinagres Golden Hills

Todas las Aceitunas en conserva

Todas las Salsas Cátsup, BBQ y para Alitas

Todos los Aderezos para Ensaladas

Cereales Kellogg’s

Avenas y Granolas Golden Hills

Todas las Féculas de maíz y Atoles

Todo el Café Tostado y Molido del departamento de Abarrotes

Todos los Tés y Tisanas empacados

Café Jacobs y L’OR

Todos los Endulzantes y Azúcares bajas en calorías y Mascabado

Todos los Saborizantes para leche

Mermeladas, Mieles untables y Frutas el almíbar Golden Hills

Todas las Gelatinas y Flanes en polvo

Todas las Aguas de coco

Agua natural Golden Hills

Agua mineral natural Peñafiel

Bebidas hidratantes Gatorlyte y Suerox

Todos los Cacahuates del departamento de abarrotes

Mezcla de Semillas y Nueces Golden Hills

Limpiadores Multiusos Golden Hills

Prelavadores y Desmanchadores Vanish

Jarciería Scotch-Brite

Productos de Limpieza Harpic

Todos los Insecticidas y Aromatizantes

Todos los Aerosoles y Toallitas para desinfectar

Pechugas empacadas de origen San Rafael y Sabori

Salchicha empacada de origen para asar Chimex, Kir y Capistrano

Higiene Bucal Colgate

Enjuague Bucal Listerine

Todo el Afeitado, Depilación y Barbería

Cosméticos e Implementos de Belleza Revlon y Almay

Todos los Bloqueadores y Bronceadores del departamento de perfumería

Toallitas húmedas Golden Hills

Sartenes, Utensilios y Artefactos a granel Ekco y Vasconia

Pilas Duracell

Productos al 4x2

Todos los Shampoos, Acondicionadores, Tratamientos capilares y Jabones de tocador

Todas las Macetas de Jardinería



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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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