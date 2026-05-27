Miércoles, 27 de Mayo 2026

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Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Ofertas de hoy 27 de mayo

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 27 de mayo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 27 de mayo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta cuarta y última semana de mayo de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 27 de mayo de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

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Estas son las ofertas de hoy 27 de mayo por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Sandía Charleston $10.90 kg
  • Piña Miel $16.90 kg
  • Mango Ataulfo $24.90 kg
  • Papaya Maradol $24.90 kg

Cabe destacar que el Miércoles de Plaza del día de hoy se inscribe en la Temporada Naranja en La Comer y Fresko, periodo en el que se ofertan los siguientes descuentos:

Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja

Productos al 2×1

  • Todos los Productos Sin Azúcar del departamento de abarrotes
  • Ropa Interior y Calcetería para Niños, Niñas y Bebés
  • Libros seleccionados

Productos al 3×2

  • Todas las Pastas para Sopa y Pastas finas
  • Arroz y Frijoles SOS
  • Todos los Purés de Tomate, Caldillos y Salsas para Pasta
  • Todos los Caldos, Consomés y Sazonadores
  • Mayonesas McCormick
  • Vinagres Golden Hills
  • Todas las Aceitunas en conserva
  • Todas las Salsas Cátsup, BBQ y para Alitas
  • Todos los Aderezos para Ensaladas
  • Cereales Kellogg’s
  • Avenas y Granolas Golden Hills
  • Todas las Féculas de maíz y Atoles
  • Todo el Café Tostado y Molido del departamento de Abarrotes
  • Todos los Tés y Tisanas empacados
  • Café Jacobs y L’OR
  • Todos los Endulzantes y Azúcares bajas en calorías y Mascabado
  • Todos los Saborizantes para leche
  • Mermeladas, Mieles untables y Frutas el almíbar Golden Hills
  • Todas las Gelatinas y Flanes en polvo
  • Todas las Aguas de coco
  • Agua natural Golden Hills
  • Agua mineral natural Peñafiel
  • Bebidas hidratantes Gatorlyte y Suerox
  • Todos los Cacahuates del departamento de abarrotes
  • Mezcla de Semillas y Nueces Golden Hills
  • Limpiadores Multiusos Golden Hills
  • Prelavadores y Desmanchadores Vanish
  • Jarciería Scotch-Brite
  • Productos de Limpieza Harpic
  • Todos los Insecticidas y Aromatizantes
  • Todos los Aerosoles y Toallitas para desinfectar
  • Pechugas empacadas de origen San Rafael y Sabori
  • Salchicha empacada de origen para asar Chimex, Kir y Capistrano
  • Higiene Bucal Colgate
  • Enjuague Bucal Listerine
  • Todo el Afeitado, Depilación y Barbería
  • Cosméticos e Implementos de Belleza Revlon y Almay
  • Todos los Bloqueadores y Bronceadores del departamento de perfumería
  • Toallitas húmedas Golden Hills
  • Sartenes, Utensilios y Artefactos a granel Ekco y Vasconia
  • Pilas Duracell

Productos al 4x2

  • Todos los Shampoos, Acondicionadores, Tratamientos capilares y Jabones de tocador
  • Todas las Macetas de Jardinería
     

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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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