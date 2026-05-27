El tiempo se agota para los automovilistas de Jalisco que aún circulan con placas viejas. Carlos Arias, jefe del Servicio Estatal Tributario (SET), informó en conferencia de prensa que no habrá más prórrogas para el cambio gratuito de láminas y que las multas por no realizar el trámite comenzarán a aplicarse una vez que concluya el plazo.

El cambio de placas en Jalisco es un procedimiento obligatorio para los propietarios de vehículos que cuentan con láminas de diseños obsoletos. Por lo tanto, quienes tengan placas de los diseños “Maguey”, “Gota” y “Minerva” están obligados a sustituirlas.

La segunda prórroga concedida por las autoridades jaliscienses llegará a su fin el próximo viernes 29 de mayo. Por ello, a partir del día siguiente, las placas “Collage” y “Cabañas” serán las únicas autorizadas para circular en el estado. Estas láminas cumplen con la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que establece los requerimientos técnicos que deben cumplir las placas en todo el territorio nacional.

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El 30 de mayo también termina el periodo de tolerancia, por lo que, a partir de esa fecha, los oficiales de la Policía Vial del Estado podrán sancionar a los automovilistas que circulen con placas vencidas, aunque no se prevé la implementación de operativos específicos contra quienes incumplan con el trámite.

¿De cuánto es la multa por no cambiar las placas en Jalisco?

La sanción económica por circular con placas antiguas en el estado oscilará entre 20 y 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La UMA es una referencia económica en México utilizada para calcular multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.

Desde el pasado 1 de febrero, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este valor estará vigente hasta el 31 de enero de 2027. Por lo tanto, los automovilistas que no realicen el cambio de placas podrían recibir multas que van de poco más de 2 mil 300 hasta cerca de 7 mil pesos.

No cambiar las placas impactará el bolsillo de los automovilistas en Jalisco

El pago de la multa no será el único impacto económico para los conductores jaliscienses, ya que, una vez concluida la prórroga, el trámite de cambio de placas tendrá un costo aproximado de 4 mil pesos.

Esto se debe a que el procedimiento no solo contempla el pago de las láminas —cuyo costo ronda los 2 mil 500 pesos—, sino también modificaciones en el padrón vehicular.

Para facilitar el cumplimiento del trámite, la Secretaría de la Hacienda Pública eliminó el requisito de agendar una cita electrónica. Ahora, los automovilistas pueden acudir directamente a la oficina recaudadora más cercana con la documentación requerida para completar el procedimiento.

Para conocer más sobre el trámite, lee: Estos son los ÚNICOS dos documentos que necesitas para el cambio de placas en Jalisco .

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MB